Município de Aracaju ganhará um cinema de rua reformado e moderno

O Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural, será aberta ao público no dia 14 de maio

A capital sergipana ganhará um novo cinema. A partir do dia 14 de maio, às 19h, os sergipanos poderão apreciar o melhor do audiovisual no Cine Walmir Almeida, no Centro Cultural de Aracaju, localizado na praça General Valadão, Centro. A sala de cinema, que foi inaugurada ainda em 2014, foi revitalizada para melhor acomodar o público, com equipamentos de última geração, climatização, acústica e escalonamento dos assentos, melhorando a visibilidade da tela. A solenidade oficial de inauguração acontece na terça-feira, 13 de maio, às 19h, no local.

A readequação do espaço é fruto da execução do Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para aplicação de recursos da Lei Paulo Gustavo, no montante de R$ 668 mil, em uma parceria entre a AVBR Produções, através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Governo do Estado de Sergipe e Governo Federal; e do Terreiro São Lázaro, por intermédio do edital 011/2023 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

A sessão de abertura será gratuita e contará com a exibição especial do filme ‘Benedito’, de Sérgio Borges. Os interessados devem garantir a sua vaga antecipadamente, se inscrevendo no link disponibilizado na bio do perfil da AVBR Produções no Instagram (@avbrproducoes). As vagas são limitadas.

A coordenadora do projeto é Rosângela Rocha, administradora do Cine Vitória, um dos últimos cinemas de rua do Nordeste. “A chegada de mais um espaço cultural, um cinema de rua, demonstra a força que a arte tem. O Centro Cultural de Aracaju é um prédio com muita diversidade cultural, que engloba não só o cinema, como exposições e oficinas. No Cine Walmir Almeida, vamos exibir filmes com equipamentos de alta qualidade, teremos documentários, oficinas e rodas de conversa com a presença de diretores de cinema em lançamentos de filmes”, detalhou Rosângela, difusora do audiovisual em Sergipe há mais de 20 anos.

O projeto, que tem como objetivo promover um maior acesso da população sergipana à sétima arte, fomentar produções audiovisuais e dialogar com a diversidade cultural brasileira, também irá oferecer um sistema de bilheteria moderno, onde o público poderá adquirir os ingressos pelo site ou no autoatendimento por totens, sem precisar enfrentar filas. O espaço também contará com uma bomboniere, que disponibilizará o clássico indispensável a um cinema: pipoca.

“A sala era um auditório que atendia outras iniciativas, nunca funcionou como um cinema de fato. Agora, com a oportunidade de juntar os financiamentos das instituições parceiras para viabilizar esse objetivo, o público sergipano pode esperar uma boa sala com novos equipamentos e com filmes que não conseguíamos trazer para o Cine Vitória, por causa do equipamento de projeção ultrapassado. O Cine Walmir Almeida vai ter um projetor digital e moderno, possibilitando a ampliação da programação, que terá a curadoria do Cine Vitória”, ressaltou.

Walmir Almeida

O Cine Walmir Almeida foi inaugurado em 22 de outubro de 2014, com o objetivo de promover e divulgar a produção audiovisual independente, além de possibilitar a realização de mostras e festivais de cinema. No local, já foram exibidos curtas e mostras brasileiras e internacionais, a exemplo da mostra de filmes europeus e a de filmes espanhóis.

Patrono do espaço, Walmir Almeida (1930 – 2012) foi um fotógrafo e cinegrafista sergipano, cujas lentes registraram acontecimentos sociais e históricos do estado. Como cinegrafista, suas produções foram exibidas em quase todos os cinemas do Brasil nos jornais cinematográficos. Por ser uma referência em fotografia, atuou na área de reportagem fotográfica, servindo a vários governos estaduais, criando um acervo de mais de dez mil fotos que documentam os mais importantes lances políticos de Sergipe.

