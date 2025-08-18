MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA SE PREPARA PARA A 2ª EXPORANGA, DE 27 A 31 DE AGOSTO, NA PRAÇA DE EVENTOS

De 27 a 31 de agosto, a Praça de Eventos de Itaporanga d’Ajuda será palco da 2ª edição da Exporanga, feira agropecuária que promete movimentar a economia regional e destacar o potencial do agronegócio sergipano. Realizada pelo Sistema Faese/Senar e Sebrae, com apoio da Prefeitura de Itaporanga, a feira contará com leilões, exposições de animais, palestras técnicas, gastronomia e atrações voltadas ao público do campo.

Entre os destaques estão os leilões de alto padrão genético, como o 1º Leilão Quarto de Milha Sergipe, no dia 28 de agosto; o 1º Leilão Nelore Sergipe, no dia 29; e o Leilão Premium da Fazenda SA, no dia 30. Além disso, a feira contará com a Exposição Ranqueada das Raças Girolando e Santa Inês, julgamento de animais, espaço para pôneis, ovinos e caprinos, além de uma variedade de produtos artesanais. O SEBRAE também marcará presença, com consultores e técnicos à disposição, oferecendo orientação especializada e apoio ao desenvolvimento dos negócios no campo.

O Sistema Faese/Senar terá um espaço com profissionais à disposição para tirar dúvidas e compartilhar conhecimento técnico, além de palestras técnicas e o cadastro de produtores interessados em receber Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), programa gratuito que já beneficia propriedades em Sergipe com orientações de produção e de gestão.

Para o presidente do Sistema Faese/Senar, Gustavo Dias, a Exporanga aproxima ainda mais as ações do Sistema aos produtores rurais.

“A Exporanga é uma vitrine do potencial do nosso agro. É também uma oportunidade de levar conhecimento e promover quem trabalha no campo. A parceria com a prefeitura de Itaporanga e o apoio do Sebrae já é uma realidade”, destaca. O prefeito de Itaporanga d’Ajuda, Ivan Sobral, celebra a segunda edição da feira. “Itaporanga se orgulha de sediar um evento que fortalece a economia. A Exporanga já faz parte do nosso calendário e é um momento de aprendizado, troca e celebração do agro”, afirma.

A feira é aberta ao público e promete reunir produtores rurais, estudantes, técnicos, criadores e apaixonados pelo campo.

Confira a programação:

Dias 25 e 26/08 (Segunda e Terça-feira)

08h às 20h – Entrada dos animais

Dia 27/08 (Quarta-feira)

8h – Momento Senar: Encontro dos Olericultores (Arena 2)

9h – Início da pesagem e mensuração dos ovinos

19h – 1º Leilão Quarto de Milha Sergipe (Virtual – Arena 1)

Dia 28/08 (Quinta-feira)

8h – Momento Senar: Dia de Campo Carcinicultura (Arena 2)

9h – Início do julgamento Dorper e caprinos (Arena 1)

14h – Início do julgamento bovinos Girolando (Arena 2)

19h – 1ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

Dia 29/08 (Sexta-feira)

7h – 2ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

9h – Início do julgamento ovinos Santa Inês (Arena 1)

14h – Julgamento bovinos Girolando (Arena 2)

19h – 3ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

19h – 1º Leilão Nelore Sergipe (Virtual – Arena 1)

Dia 30/08 (Sábado)

7h – 4ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

9h – Julgamento grandes campeonatos ovinos Santa Inês (Arena 1)

10h – Momento Senar

14h – Leilão Premium Fazenda SA – Gir e Girolando (Presencial – Arena 1)

19h – 5ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

Leilões:

28/08 (Quinta) – 19h30

1º Leilão Quarto de Milha Sergipe

29/08 (Sexta) – 18h

1º Leilão Nelore Sergipe

30/08 (Sábado) – 14h

Leilão Premium – Fazenda SA (Gir Leiteiro e Girolando)

Por Samara Fagundes