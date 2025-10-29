Município de Lagarto recebe Unidade Móvel de Saúde e Ônibus da Mulher

As unidades ofertam serviços de prevenção em saúde e conscientização para as mulheres

O cuidado com a saúde da mulher é uma prioridade para o município de Lagarto. Durante o mês de outubro, as ações de promoção e prevenção à saúde feminina são intensificadas em alusão ao Outubro Rosa, campanha de prevenção aos cânceres de mama e de colo do útero. Na manhã desta quarta-feira, 29, mais recursos chegaram ao município para encerrar o mês com cuidado e conscientização. Lagarto foi um dos municípios sergipanos selecionados para receber a Unidade Móvel de Saúde do Hospital Cirurgia e o Ônibus da Mulher da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SPM). O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, recepcionou a chegada das unidades, ambas instaladas na Clínica de Saúde da Família (CSF) Davi Marcos de Lima.

“A gente tem feito um trabalho voltado principalmente para esse tipo de exame preventivo. Hoje temos a honra de receber a Unidade Móvel e o Ônibus da Mulher, e agradeço à Danielle Garcia e ao nosso governador Fábio Mitidieri, que autorizaram e encaminharam para que Lagarto encerrasse a programação do Outubro Rosa. A intenção aqui é tentar conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, fazendo o autoexame, procurando o médico, se prevenindo. A prevenção evita que qualquer tipo de problema maior possa vir a acontecer”, disse o prefeito.

As unidades, que permanecerão no município até a próxima quinta-feira, 30, chegam para reforçar a assistência à mulher e ampliar o acesso aos serviços de cuidado com a saúde. Nestes dois dias serão ofertados atendimentos em mastologia, exames citopatológicos e de ultrassonografia (tireoide e transvaginal), além de vacinação e testes rápidos. A SPM também realizará palestras sobre violência contra a mulher, câncer de mama e de colo do útero e educação financeira.

O município de Lagarto foi escolhido para encerrar o mês de outubro com as unidades. A secretária da SPM, Danielle Garcia, destaca a importância e o diferencial da ação e conscientiza as mulheres. “Essa é uma iniciativa muito legal, que sai do trivial. Aqui, os exames e consultas já saem regulados para o Hospital Cirurgia. Lembrando que o câncer de mama é o que mais mata mulheres. Muitas ainda têm medo de fazer o exame. Pode até haver algum tipo de incômodo, mas o benefício que ele gera, se for descoberta qualquer alteração, é muito maior. Fico muito feliz em encerrar o Outubro Rosa aqui em Lagarto”, pontua.

A coordenadora da Unidade Móvel, Eliana Hora, detalhou como estão sendo realizados os serviços de saúde, com a mamografia, consulta com o mastologista e ultrassonografia mamária. “Também trouxemos para a ação a ginecologista, que realiza o exame de lâmina, a colposcopia e, se necessário, já colhe a biópsia do colo uterino, indicando ainda o exame transvaginal e a ultrassonografia de tireoide, que também fazem parte do combo de saúde da ginecologia. Também disponibilizamos a coleta de citopatológico e, em caso de alteração na coleta, fazemos o encaminhamento para a nossa ginecologia”, descreve.

A lavradora Josefa Fagundes dos Santos, 60, soube da ação por meio da agente de saúde e aproveitou para colocar o seu exame preventivo em dia. “Estou gostando bastante. Vim fazer a mamografia e acho muito bom ter esse serviço perto de casa, é bom para todo mundo. Digo às outras mulheres que venham fazer seus exames, se não der tempo de fazer aqui, que façam em outro local, porque, muitas vezes, essa doença é silenciosa. Por isso, é tão importante que nós, mulheres, façamos o preventivo”, enfatiza.

Além da Unidade Móvel de Saúde e do Ônibus da Mulher, neste mês o município também recebeu a Carreta da Saúde da PRF e a Carreta Agora Tem Especialistas, que permanece instalada no Hospital do Amor. Para a saúde, isso é motivo de celebração. “Podemos dizer que Lagarto está em festa. Isso mostra o compromisso do prefeito Sérgio, da gestão municipal e da Secretaria Municipal de Saúde com a saúde da mulher lagartense, com a saúde de todos. Todas as conquistas mostram o polo de saúde que é Lagarto”, ressalta o secretário-adjunto da SMS, Wesley Carvalho.

