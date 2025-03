Municípios participam de Audiência Pública sobre o Prêmio MPT na Escola 2025

Representantes de diversas cidades do interior sergipano confirmaram participação no prêmio

Estímulo à educação e valorização dos estudantes. Estes são alguns dos principais objetivos do Prêmio MPT na Escola, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho que acontece em todo o país e promove a conscientização sobre a importância do combate ao trabalho infantil, incentivo à Aprendizagem Profissional e Segurança e Saúde no Trabalho e nas Escolas.

Nos preparativos para a edição 2025 do Prêmio, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) realizou uma Audiência Pública nesta quarta-feira (19). Foram convidados representantes de todos os municípios sergipanos. “Ficamos felizes com a adesão ao Prêmio MPT na Escola, que é uma forma de reconhecimento aos alunos, professores e instituições de ensino. No ano passado, tivemos trabalhos excelentes inscritos e esse ano não será diferente”, destacou o procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância).

Participaram da audiência, no auditório da instituição, em Aracaju, gestores educacionais e representantes dos municípios de Amparo do São Francisco, Arauá, Areia Branca, Boquim, Barra dos Coqueiros, Carira, Canhoba, Capela, Campo do Brito, Carmópolis, Canindé de São Francisco, Cedro de São João, Cumbe, Divina Pastora, Estância, Frei Paulo, Gararu, Graccho Cardoso, Itaporanga D’Ajuda, Itabaiana, Ilha das Flores, Japaratuba, Japoatã, Macambira, Monte Alegre, Moita Bonita, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pinhão, Pirambu, Propriá, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Rosário do Catete, Ribeirópolis, Riachão do Dantas, Riachuelo, São Cristóvão, Telha, São Miguel do Aleixo, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco e Siriri.

A vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação em Sergipe (Undime Sergipe), Perla Reboiras, que fez parte da comissão julgadora do prêmio em 2024, ressaltou a importância da iniciativa. “Além de trabalharmos a aprendizagem dos nossos estudantes em relação a cada gênero que será explorado, o Prêmio permite o conhecimento sobre os direitos individuais. É muito importante que todos os municípios que estão presentes considerem uma participação efetiva, para que os nossos estudantes tenham a oportunidade de ser reconhecidos”, afirmou.

Regulamento

O Prêmio é dividido em três etapas: etapa Municipal, Estadual e Nacional. A previsão é que a primeira etapa seja concluída até o dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Depois, os trabalhos selecionados são encaminhados, até o dia oito de agosto, para participação na etapa Estadual, onde uma comissão vai selecionar os melhores trabalhos. A partir dessa avaliação, as produções de destaque são enviadas para a etapa Nacional.

O regulamento da etapa nacional já foi divulgado e, durante a audiência, o procurador informou que, em breve, lançará o regulamento da etapa estadual. “É fundamental que todos observem atentamente as regras, preenchendo corretamente as fichas de inscrição. No próximo dia 28, a partir das 13h30, será promovida uma capacitação nacional sobre o Prêmio MPT na Escola, de forma online, através do YouTube”, informou o procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga.

Texto e foto Lays Millena Rocha