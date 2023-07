Muribeca desmente atraso no salário do servidor e enuncia festa programada para esta sexta-ferira e sábado

A Secretaria de Comunicação de Muribeca enviou nota, nesta sexta-feira (07), sobre matéria publicada pela coluna Plenário, no Faxaju Online. sobre “Atraso em Muribeca”. Considerando informação indicada no site “Fax Aju” no dia 06 de Julho de 2023 intitulada “atraso em muribeca”, secretaria de Comunicação vem desmentir a informação.

Disse que “inicialmente cumpre destacar que a festa não ocorrerá no sábado nem no domingo e sim na sexta e sábado (07 e 08 de Julho), acrescentando que não há qualquer atraso de salário, visto que sequer chegamos no quinto dia útil mês.

Acrescenta que a folha dos servidores efetivos foi paga integralmente, inclusive com o pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos aniversariantes do mês de Junho.

Por fim, a festa conta com as parcerias do Governo do Estado de Sergipe e será financiada em grande parte por meio de emendas estaduais e federais. “E encerra convidando: “Sejam todos bem-vindos ao patrimônio do povo sergipano”.