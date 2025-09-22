Museu da Gente Sergipana realiza programação alusiva à 19ª Primavera dos Museus

Para refletir sobre o tema ‘Museus e Mudanças Climáticas’, a programação, que começa nesta terça (23), prevê ações e jogos educativos, mediação direcionada e a segunda edição do projeto ‘Museu é Rua’.

A partir desta terça (23), o Museu da Gente Sergipana realizará programação alusiva à 19ª Primavera dos Museus com o tema ‘Museus e Mudanças Climáticas’. Esse ano, o objetivo é reforçar o papel dos museus como espaços de preservação, diálogo e mobilização frente a esse que é um dos maiores desafios do nosso tempo.

De 23 a 26 de setembro acontecerá a mediação e o jogo educativo intitulados ‘Você e o museu atentos às mudanças climáticas’. Estas ações buscam despertar a consciência sobre a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural material, imaterial e natural, incentivando o senso de pertencimento. Uma variedade de horários garantirá a participação de instituições de ensino agendadas (9h e 14h) e do público espontâneo (10h, 11h e 14h30). A faixa etária para participar do jogo de tabuleiro é a partir de 12 anos.

No dia 25 (quinta-feira), acontecerá a Oficina ‘Lambe-lambe em defesa do macaco Guigó’, com a arte-educadora Mirella Souza, das 14h às 16h, no auditório e no estacionamento do museu. A atividade, que faz parte da segunda edição do projeto ‘Museu é Rua’, utilizará a arte urbana para sensibilizar os participantes sobre a importância da preservação das unidades de conservação ambiental de Sergipe e de suas espécies, tendo o macaco Guigó como protagonista da ação. Uma oficina voltada para instituições de ensino agendadas e público espontâneo, com idade a partir dos 15 anos. Para participar os visitantes espontâneos devem efetuar a inscrição no local, antes do início da oficina.

O projeto ‘Museu é Rua’ seguirá com atividades no dia 26 (sexta-feira), das 17h às 19h, no Auditório do Museu (Sujeito à lotação). A programação desse dia incluirá o lançamento do vídeopoesia ‘Aracaju em Poesia: A Vida às Margens do Rio Sergipe’, de autoria de Anne Souza; Recital de poesias, com Belle Figueiredo, Negratcha e Priscila Neres; roda de conversa e apresentação musical, com Yala Souza. Essa programação tem faixa etária livre e é viabilizada pela Lei Paulo Gustavo (Funcaju).

Toda programação é gratuita. Mais informações nas redes oficiais do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese).

Texto e foto Tarcila Olanda