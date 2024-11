Museu da Gente Sergipana realizará Escuta Pública a segunda

A iniciativa acontecerá na próxima segunda, 04, no auditório do Museu. As inscrições estão abertas no Sympla.

Na próxima segunda, dia 04, das 8h às 16h, o Museu da Gente Sergipana realizará Escuta Pública para Atualização do Plano Museológico 2025-2030, um instrumento de planejamento recomendado para todos os museus brasileiros pelo Estatuto de Museus (Lei n. º 11.904/2009). Para isso, o Instituto Banese, através do museu, convida a população para participar e contribuir com a construção desse documento. As inscrições para integrar os Grupos Temáticos (GT’s) devem ser efetuadas pela plataforma Sympla, através do link disponível no Instagram do Museu (museudagentesergipana_oficial).

Para a elaboração deste documento vital para a organização e planejamento da instituição, é necessário que a sociedade atue e participe de forma coletiva. Com isso, convidamos professores, pesquisadores, estudantes, membros de movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, profissionais de museus, parceiros sociais, fazedores de cultura, dentre outras pessoas interessadas em cultura, patrimônio e museus.

A iniciativa revela compromisso com a valorização e o fortalecimento da cultura local, por meio da inserção da sociedade na discussão do acervo do museu e dos programas e projetos que ele desenvolve. Além disso, é uma ação que busca construir um museu ainda mais diversificado, inclusivo e representativo das culturas da gente sergipana.

A Escuta Pública está estruturada em quatro Grupos Temáticos (GT’s), com a finalidade de centralizar as discussões e nortear um diagnóstico. Os quatro grupos temáticos são:

GT 1 | ‘Penduricalhos da Gente Sergipana: Os símbolos dos nossos municípios’, que discutirá a escolha e a inserção de elementos simbólicos dos 75 municípios sergipanos que posteriormente irão compor um novo acervo para a instalação ‘Penduricalhos da Gente Sergipana’;

GT 2 | ‘Educação e Museu: Um espaço de fomento à identidade sergipana’, que debaterá nomes para compor a exposição ‘Nossos Cabras’ e fatos culturais, sociais, ambientais e históricos de relevância para o Estado, como forma de atualização da ‘Renda do Tempo’, na exposição ‘Midiateca’;

GT 3 | ‘O lugar da tecnologia para a interação com a gente sergipana’, que buscará discutir métodos para a utilização dos recursos multimídia como dispositivos para explorar de maneira mais ampla os discursos presentes nas exposições, além de, atuarem como dispositivos pedagógicos para o ensino-aprendizagem da cultura sergipana;

GT 4 | ‘Acessibilidade e Museu: Pensando a acessibilidade para expandirmos a inclusão’, que propõe discutir possíveis melhorias no acesso à informação, à orientação espacial dos visitantes e à estrutura predial, no que tange à acessibilidade. E para isso, é necessário além de aperfeiçoar algumas mudanças que já estão sendo tomadas, buscar outras.

Após a Escuta Pública, o Plano Museológico passará por outras fases de curadoria até que seja implementado pela instituição. Para mais informações, acessar o Instagram do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese).

Fonte e foto Instituto Banese