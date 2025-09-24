Museu da Gente Sergipana receberá espetáculo ‘Menina Miúda’ próximo sábado

No próximo sábado, 27, o Museu da Gente Sergipana receberá o espetáculo ‘Menina Miúda’, do Grupo A Tua Lona. A programação faz parte do Projeto Teatro no Museu, iniciativa realizada pelo Instituto Banese para oferecer programação teatral ao público infanto-juvenil. A apresentação acontecerá às 15h, na área externa do museu, com acesso gratuito para todos os públicos.

‘Menina Miúda’ é um espetáculo que traz as desventuras amorosas de Zé para conquistar sua amada Constância. A Menina Miúda todos os dias o espera com café quente e torradas, mas ele sempre retorna à sua casa sem convite para entrar. Constância confunde o amado e pede provas do seu amor. A partir de então, o espectador é guiado pelos corredores do divertido labirinto que é a conquista amorosa.

A Tua Lona é um coletivo teatral sergipano fundado em 2010 por Euler Lopes Teles e Cícero Junior da Silva. Com 15 anos de trajetória, sob direção e dramaturgia de Euler Lopes, o grupo desenvolve criação colaborativa e investigativa, abordando questões sociais, políticas e existenciais. Seu repertório reúne espetáculos como ‘’Os Marginais, ‘Vômito’, ‘Menina Miúda’, ‘Ela Esteve Aqui’, ‘O Conselho’ e ‘Vai Dar Cacho na Cabeça do Bebê, Mainha?’, que circularam por Sergipe e outros estados.

Atualmente, o grupo é formado por: Euler Lopes Teles, Lara Macario, Yasmin Rabelo, Jamilly Souza, Elisa Lemos Sabino e Pedro Cazoy. O grupo reafirma o teatro como prática crítica, poética e transformadora, comprometida com a escuta e o diálogo sociocultural.

Teatro no Museu

O projeto é uma realização do Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, e tem como objetivo fomentar a produção cultural sergipana, especialmente as artes cênicas, e formar plateia para o teatro desde a infância. A programação contempla múltiplas linguagens artísticas que permeiam as artes cênicas. Esta edição do Teatro no Museu é viabilizada pelo Edital Ocupe o Museu, realizado pelo Instituto Banese.

Museu da Gente Sergipana

O Museu da Gente Sergipana é uma realização do Grupo Banese e do Governo de Sergipe, mantido pelo Banese Card e Banese Corretora de Seguros e gerido pelo Instituto Banese. Conta com o patrocínio da Eneva e da Sulgipe, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Foto: Coletivo Tua Lona