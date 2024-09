Museu de Arte Sacra promove a consagração de imagem

Como parte da celebração especial em honra à Exaltação da Santa Cruz, o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão exibirá ao público católico, neste sábado (14), a nova imagem de Nossa Senhora das Dores. De autoria do artista sancristovense Mestre Passos, a imagem será doada à Paróquia Nossa Senhora da Vitória, num gesto de fé e solidariedade. Para abrilhantar o evento, haverá uma apresentação especial do Grupo Renantique.

Às 18 horas desse domingo (15) a imagem de Nossa Senhora das Dores será consagrada em uma cerimônia solene presidida pelo pároco Frei Pedro Rangel. Após a consagração, uma procissão será realizada, saindo do Museu de Arte Sacra e percorrendo as ruas de São Cristóvão. A procissão contará com a presença da imagem do Senhor dos Passos, também doada por Mestre Passos.

O Museu

Fundado em 14 de abril de 1974 pelo arcebispo de Aracaju, Dom Luciano José Cabral Duarte, o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão é considerado um dos mais importantes do Brasil, abrigando cerca de 500 peças do século XVIII até o século XX, todas doadas por igrejas e famílias sergipanas. Hoje, aquele espaço é administrado pela Arquidiocese de Aracaju e mantido por convênios entre a Diocese e o governo do Estado.

Dentro do Museu, o visitante logo se depara com a história de São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil, sendo inserido em uma viagem histórica. À primeira vista, é apresentado a rica arquitetura composta por barroco, neoclássico e madeira cedro, e em seguida, conhecemos alguns dos santos mais importantes da história cristã: como a padroeira de São Cristóvão, Nossa Senhora da Vitória, Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, Santa Dulce dos Pobres entre outros.

Fonte e foto assessoria