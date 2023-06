Música sergipana: Oliver Barcelos lança feat com Os Faranis 

A música sergipana ganhou um novo feat na última semana. O single intitulado “Não é Traição”, é um feat entre Oliver Barcelos e a Banda Os Faranis, que já é um sucesso no YouTube e nas plataformas de áudio.

A música foi escrita pelo cantor e compositor Andrey Cauam, e fala sobre a normalização do poliamor e a não monogamia, misturando o forró com efeitos atuais da música brasileira.

“A gravação do clipe foi feita na mansão da Trips Homes com a produção de Matheus Milet filmmaker, que já trabalhou para artistas como Melody e produtoras como a Love Funk. A direção artística do clipe ficou por conta de Leo Bocchi, CEO da SLIEM, empresa de gerenciamento de carreiras. O figurino foi feito por Larissa Foxx e as fotos por Marcos Paulo, uma equipe incrível”, comemorou Oliver.

O clipe da música já está disponível no YouTube: https://youtu.be/ZXQMqIrF3zg e também pode ser conferido no Spotify: https://open.spotify.com/track/0Hej7YjjVhPaQztxsjWynr?si=R-f3VWyeR8-NyaRBocnVCQ

Oliver Barcelos

Nascido em Nossa Senhora do Socorro, Oliver começou a cantar ainda na infância. Na adolescência, cantava na igreja e em grupos de louvor. Chegou a participar de pequenos eventos e foi finalista do concurso musical da W.Music.

Fonte: Assessoria. Foto: divulgação.