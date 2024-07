Musical ‘Uma Viagem Fantástica’ diverte a garotada no fim de semana

Peça teatral infantil será apresentada neste sábado e domingo, 27 e 28 de julho, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Em uma noite estrelada, Nino, o Astronauta, recebe uma visita especial e realiza o sonho de conhecer o universo. Na companhia de novos amigos, o personagem vive grandes aventuras e convida toda a família a curtir esses momentos com eles durante o espetáculo ‘Uma Viagem Fantástica’. A peça infantil será apresentada neste sábado e domingo, 27 e 28 de julho, no Shopping Jardins, em Aracaju (SE) e as sessões acontecerão às 16h e 17h no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos (Portaria C). O acesso é gratuito, mediante reserva feita previamente pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Veja como garantir o ingresso

‘Uma Viagem Fantástica’ é uma criação do grupo Blitz, idealizador da turma Tac Tacs. E para solicitar a reserva, o adulto responsável pela criança deve baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS) no smartphone, efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner do evento, preencher as informações solicitadas e escolher o dia e horário desejados. Após receber a confirmação no e-mail cadastrado, basta apresentar o QR Code na entrada no Espaço Jardins, no dia e horário selecionados.

Universo Tac Tacs

O roteiro da diversão no Shopping Jardins conta também com o parque Universo Tac Tacs e o brinquedão inflável Big Fun, além de estreias cinematográficas, passeios a bordo dos carros elétricos da Kids Car, recreação no Balacobaco Play e brincadeiras no Pupply Play.

O mais novo parque da turminha dos Tac Tacs é atração para a criançada na Praça de Eventos Ipê. O circuito para os pequenos de 2 a 12 anos conta com brinquedão inflável, piscina de bolinhas, mesa touch screen com o App Tac Tacs para aprender brincando e Torre de Lançamentos tecnológica com conteúdo interativo. O Parque Universo Tac Tacs funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h, e o ingresso tem valor a partir de R$30 (30 minutos).

Já no Estacionamento B, o parque inflável BigFun oferece muita diversão para crianças, jovens e adultos. O circuito de 1 mil m² com obstáculos, brincadeiras e piscina de bolinhas funciona, todos os dias, das 15h às 22h e o ingresso tem o valor de R$40.

‘Uma Viagem Fantástica’

O quê? Peça teatral infantil que narra as aventuras vividas por Nino, o Astronauta.

Quando? Sábado e domingo, 27 e 28 de julho, às 16h e 17h.

Onde? Espaço Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Ingressos? Gratuitos, mediante reserva prévia pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação