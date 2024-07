Musico Joaquim Casaca de Couro recebe Título de Cidadania Sergipana

Foi entregue, nesta segunda-feira (primeiro de julho), o Título de Cidadania Sergipana ao músico Joaquim Antônio de Souza, mais conhecido como Joaquim Casaca de Couro. Durante a cerimônia, o músico subiu à Tribuna para seu discorre e aproveitou para tocar, com sua sanfona, a música ‘Sergipe O Meu Lugar’.

Ele é natural de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Além da trajetória artística, Joaquim também é conhecido por sua atuação nos movimentos sociais, na luta dos trabalhadores do campo e da cidade, especialmente no Sindicato da Previdência de Sergipe (Sindiprev-SE), onde atualmente ocupa o cargo de coordenador-geral.

“37 anos morando aqui em Sergipe, são 37 anos dedicados ao povo sergipano, a esse estado. Eu já me reconhecia como sergipano, mas esse título carimba, dá uma certidão de nascimento. O que sou dedico único e exclusivamente a este estado. O que aprendi foi aqui”, afirmou.

O homenageado é economista formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e é servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Como músico, ganhou sete prêmios ‘Sanfona de Ouro’, como melhor banda de forró do estado.

“Eu comecei a minha vida artística no coral da universidade e depois fui estudar violão clássico e, na época, quando que eu me lancei eu era violeiro caipira e fazia cantorias, aí o forró foi me dominando e, em 2017, eu troquei a viola pelo acordeon e fui para a orquestra sanfônica. A partir daí já tenho 27 anos de Casaca de Couro, nossa banda”, falou.

O autor da propositura, deputado Paulo Júnior (PV), destacou a contribuição do mato-grossense para Sergipe, seja com o fortalecimento da cultura local, seja nas lutas sindicais e sociais encabeçadas por ele.

“Esse grande músico que veio para nosso estado e já é sergipano de fato, agora passa a ser de direito, que escolheu Sergipe para formar sua família e sobreviver. No ano de 1998 formou a banda Casaca de Couro, que vem sempre mantendo viva a tradição cultural no nosso estado, com o autentico forró pé de serra”, disse.

O Título de Cidadania Sergipana foi entregue durante sessão especial, com participação de diversos setores nas galerias. Além do deputado Paulo Júnior e do homenageado, compuseram a Mesa, o superintendente regional do Ministério do Trabalho em Sergipe, José Cláudio Silva Barreto, a gerente executiva do INSS, Ana Márcia Fassbender Prata, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB-SE), Henri Clay Andrade, e o presidente estadual do Partido Verde (PV), Reynaldo Nunes de Moraes.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira