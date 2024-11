MÚSICO SERGIPANO MESTRINHO VENCE GRAMMY LATINO DE MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA

Nesta quinta-feira (14), o músico sergipano Mestrinho venceu o Grammy Latino 2024 de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa ao lado de Mariana Aydar.

O álbum premiado é o “Mariana e Mestrinho”, lançado em abril deste ano, com canções inéditas e clássicos do forró pé de serra, além de participações especiais de Gilberto Gil, Juliana Linhares e Isabela Moraes.

Logo após o anúncio da premiação, Mestrinho agradeceu. “A quem acreditou no disco, obrigado a todos, aos amigos. Muito feliz de ver tantos amigos reunidos. Obrigado a todos que concorreram com a gente também”.

O disco ‘Mariana e Mestrinho’ venceu a disputa com outros artistas brasileiros, como João Gomes e Marcelo Jeneci, confira os outros indicados da categoria:

“Aguidavi do Jêje” – Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje; “De Norte a Sul” – João Gomes; “Night Clube Forró Latino (Volume I)” – Marcelo Jeneci e “Faróis do Sertão” – Gabriel Sater.

Mestrinho foi o primeiro sanfoneiro a realizar um show solo no festival, que é considerado um dos maiores do mundo, de acordo com o governo de Sergipe.

Nascido na cidade de Itabaiana, Sergipe, em 1988, Erivaldo Júnior Alves de Oliveira, ou Mestrinho, sempre viveu dentro de um universo musical. Neto do tocador de sanfona de “oito baixos” Manezinho do Carira, filho do sanfoneiro Erivaldo de Carira, e tendo como irmãos a cantora Thaís Nogueira e o também sanfoneiro Erivaldinho – já falecido. Começou a tocar sanfona na infância e desde pequeno foi influenciado pela música de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho do Acordeon, Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Elba Ramalho, entre outros.