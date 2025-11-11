Mutirão Ambiental: Prefeitura de Aracaju promove nova ação na Coroa do Meio

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou, nesta terça-feira, 11, um mutirão de educação ambiental no bairro Coroa do Meio. A ação contou com a participação de 27 agentes ambientais, agentes de limpeza, além de representantes da Cooperativa de reciclagem Care, que apresentaram aos moradores a importância do descarte consciente dos resíduos na região.

Durante a atividade, as equipes realizaram a coleta de móveis e madeiras inutilizáveis por meio do serviço Cata-Treco, além da coleta seletiva, recolhimento de pneus e limpeza de terrenos baldios utilizados para descarte irregular de materiais de construção, demolição e até de animais mortos. Também foram executados serviços de varrição e remoção de resíduos nas vias públicas.

Paralelamente, os agentes ambientais realizaram um trabalho porta a porta, orientando os moradores sobre a destinação correta dos resíduos e a adesão à coleta seletiva. De acordo com a assessora técnica da Coordenadoria Ambiental, Letícia Bispo da Rocha, o objetivo do mutirão é sensibilizar a comunidade.

“As equipes seguem uma rota que busca alcançar toda a comunidade da Coroa do Meio, com o intuito de cadastrar moradores para o serviço de coleta seletiva e conscientizá-los sobre a importância da destinação correta dos resíduos, evitando o descarte irregular”, destacou.

A coordenadora de Educação Ambiental da Cooperativa Care, Ingrid Bomfim, explicou a atuação da cooperativa e a boa receptividade da população. “Além da preservação ambiental, essas ações fortalecem as cooperativas, gerando emprego e renda a partir dos resíduos descartados corretamente. As pessoas valorizam a iniciativa e consideram muito importante esse trabalho de sensibilização e conscientização na prática. Após a coleta, fazemos a triagem e comercialização dos materiais para a indústria, onde ocorre o processo de reciclagem”, pontuou.

Durante o mutirão, o agente ambiental Lucas Gabriel orientou os moradores sobre a separação e sinalização de objetos perfurocortantes, reforçando o cuidado com os profissionais da limpeza. “Orientamos a população a separar os materiais perfurocortantes do lixo comum e a sinalizá-los adequadamente, para evitar acidentes. Muitos colaboradores sofrem ferimentos durante a coleta. Por isso, recomendamos o uso de avisos ou o acondicionamento desses materiais em caixas de papelão devidamente identificadas e separadas do lixo orgânico”, explicou.

Morador da localidade, Sérgio Roberto destacou os benefícios da ação para o bairro. “Acredito que a iniciativa é excelente para a organização do bairro, especialmente em relação à limpeza geral. Além disso, vejo um potencial de valorização do local, o que pode até atrair mais turistas”, avaliou.

Já o comerciante Edivaldo Santos reforçou a importância da colaboração dos vizinhos. “A ação é muito positiva, mas ainda falta conscientização. Apesar dos esforços de limpeza, o descarte inadequado persiste. É preciso que os moradores colaborem, mantenham o ambiente limpo e conservem o espaço público”, ressaltou.

Foto: Ascom Emsurb