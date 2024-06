Mutirão de Doação de Sangue acontece neste sábado, no Augusto Franco

O Clube Doador de Sangue Edite Maria Santos Prejuízo, em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) e o Colégio Lavoisier, realizará mais um mutirão de doação de sangue no próximo sábado, 15 de junho.

A ação visa aumentar o estoque de sangue em um período crítico de queda nas doações, típico das festividades juninas.

O evento ocorrerá no Colégio Lavoisier, localizado na Rua Promotor José Medeiros, 219, Conjunto Augusto Franco, das 8h às 11h, sendo a coleta conduzida pelos profissionais do IHHS, que seguirão todos os protocolos de segurança e higiene necessários. A expectativa é mobilizar cerca de 150 doadores, contribuindo significativamente para a manutenção dos estoques de sangue no estado.

Durante o período junino, a demanda por sangue tende a aumentar devido aos acidentes relacionados ao uso de fogos de artifício e fogueiras. A colaboração da comunidade é essencial para garantir que os bancos de sangue estejam abastecidos e prontos para atender às emergências.

Para doar sangue, é necessário:

– Estar em boas condições de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de consentimento dos responsáveis).

– Pesar no mínimo 50 kg.

– Estar descansado e alimentado.

– Apresentar um documento de identidade com foto.

Para mais informações sobre o mutirão de doação de sangue e as atividades do Clube Doador de Sangue Edite Maria Santos Prejuízo, entre em contato com Max Prejuízo pelo telefone (79) 98872-9529.

A sua doação pode salvar vidas. Participe e ajude a fazer a diferença!

Por Ju Gomes