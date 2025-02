Mutirão de limpeza no Olaria é acompanhado pela prefeita Emília

Neste sábado, 8, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou serviços de limpeza em mais um bairro da capital. Desta vez, as atividades de varrição, roçagem, capinação, limpeza de canal e recolhimento de resíduos, foram efetuadas no loteamento Nova Liberdade III, no bairro Olaria.

Os trabalhos, que mobilizaram mais de 100 agentes, foram acompanhados pela prefeita Emília Corrêa e o presidente da Emsurb, Hugo Esoj, além de técnicos operacionais da empresa municipal para um mapeamento dos locais mais críticos.

“Estive aqui no Nova Liberdade III quando vereadora e hoje retornamos com a equipe da Emsurb para fazer alguns procedimentos paliativos, que terão continuidade no sentido de fazer a diferença para os moradores dessa comunidade. Em poucos dias eles já poderão sentir as mudanças. É um trabalho que vai contar com a união de diversas secretarias como a Emsurb, Emurb, e a Saúde”, enfatizou a prefeita.

O presidente da Emsurb destacou a continuidade desses mutirões em outras localidades. “A prefeita Emília assumiu um compromisso de transformar Aracaju em uma nova cidade e gradativamente já estamos revitalizando diversas áreas, mesmo em pouco tempo de gestão. No Nova Liberdade fizemos os serviços mais urgentes e nos próximos dias daremos continuidade na limpeza dos canais e também vamos programar o Cata Treco no intuito de minimizar os pontos de descarte irregular na região”, pontuou o gestor.

De acordo com a diretoria de Operações, foram recolhidos neste sábado 40 toneladas de resíduos provenientes de descarte irregular em terrenos abandonados.

Foto: Plácido Noberto