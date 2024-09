Mutirão de negociação de débitos é prorrogado até sexta-feira

Ação acontece na Unit do Centro

O mutirão de negociação da Energisa, em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes, foi prorrogado até a próxima sexta-feira, 13. A ação está acontecendo no NPJ localizado na rua Lagarto, no Centro de Aracaju, das 8h30 às 16h.

“Estamos prorrogando este mutirão por mais alguns dias para que mais clientes possam negociar. Quem tem mais de uma fatura vencida, basta apresentar a fatura de energia e o comprovante de identidade no local”, afirma o coordenador comercial da Energisa, Francis Guimarães.

Entre as condições de negociação está o parcelamento da dívida em até 36 vezes. O cliente também terá 100% de desconto de multa, da mora e da correção monetária, em caso de pagamento ‘a vista. Durante o mutirão, os clientes também terão acesso à assistência e assessoria jurídica proporcionada pelo NPJ.

Canais digitais

Para quem deseja negociar sem sair de casa, é possível colocar as contas em dia pelos canais de atendimento: Gisa www.gisa.energisa.com.br e escolher a opção faturas e pagamentos para iniciar a negociação. O cliente também pode negociar pelo aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas