Mutirão do Dia da Defensoria e Defensor Público registrou mais de 1 mil atendimentos

Em alusão ao Dia da Defensoria Pública e da Defensora e do Defensor Público, celebrado em 19 de maio, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo e Central de Mediação e Conciliação, realizou na última sexta-feira, 17 de maio, o Mutirão em Defesa da Cidadania. A ação, promovida na Central de Atendimento Defensora Diva Costa Lima, localizada no bairro Jardins, em Aracaju, contabilizou mais de 1 mil atendimentos à população.

O evento teve como objetivo ampliar o acesso à justiça e aos serviços essenciais, ofertando gratuitamente uma série de atendimentos, como: emissão de carteira de identidade (RG); gratuidade para segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito; orientações jurídicas nas áreas de família e sucessões, criminal, consumidor e previdenciária; além de orientações para acesso a procedimentos médicos e benefícios sociais.

Também foram disponibilizados serviços como cadastro no CadÚnico, informações sobre aposentadorias, BPC/LOAS e demais benefícios previdenciários, aferição de pressão arterial e glicemia, bem como atividades voltadas para o público infantil, por meio de uma brinquedoteca.

O defensor público-geral, Leó Neto, destacou a ação e agradeceu aos parceiros. “O mutirão demonstra, de forma clara, a importância desse trabalho de aproximação da Defensoria Pública com a sociedade. É uma oportunidade de garantir, de forma rápida e eficiente, direitos fundamentais, especialmente para aqueles que mais precisam. A nossa missão é exatamente essa: promover cidadania, acesso à justiça e dignidade. Agradecemos imensamente aos parceiros e a toda equipe envolvida, que se dedicou para que essa ação fosse realizada com excelência”, pontuou.

“O mutirão superou nossas expectativas, com centenas de atendimentos. Isso reafirma o papel essencial da Defensoria Pública na promoção da cidadania e na garantia de direitos para quem mais precisa”, destacou a defensora pública e diretora do Núcleo de Mediação e Conciliação, Isabelle Peixoto.

A diarista, Ana Maria Machado, aproveitou para tirar a segunda via da certidão de nascimento. “Consegui atualizar meu documentos, pois minha certidão é bem antiga, uma relíquia. O atendimento foi maravilhoso, nota 10. Atenderam meus pedidos e saio satisfeita e muito feliz”, declarou.

O mutirão foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública(SSP), por meio do Instituto de Identificação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, e a Universidade Tiradentes (UNIT).

Texto e foto Débora Matos