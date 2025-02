Muzikflix abre temporada 2025 da Orquestra Sinfônica de Sergipe

O público lotou o Teatro Tobias Barreto (TTB) na noite dessa quinta-feira, 20, para prestigiar o concerto ‘Muzikflix’ de pré-temporada da Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE). A apresentação, que é realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), antecede a série de ações previstas para 2025, além de dar início às comemorações dos 40 anos da ORSSE.

O concerto contou com arranjos especiais assinados por Jair Maciel e pelo maestro da Orquestra, Guilherme. No programa, músicas-tema de séries, entre novas e clássicas produções, como Os Simpsons, Stranger Things, Round 6, Friends, A Grande Família, La Casa de Papel, The Crown e Game of Thrones. Além dessas, o grupo apresentou uma suíte de obras do consagrado estúdio de animação japonesa Studio Ghibli, entre as quais destacam-se ‘A Viagem de Chihiro’, ‘O Menino e a Garça’, ‘Nausicaa’ e ‘Meu Vizinho Totoro’.

Um grupo de amigos esteve no TTB pela primeira vez nessa quinta-feira, incentivados pelo convite da estudante de psicologia Maria da Conceição Carvalho. “Só tinha visto concertos pela internet, descobri que aqui em Aracaju tem a Orquestra Sinfônica e chamei o pessoal pra vim. Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, todo mundo ficou calado, prestando atenção, escutando”, contou.

A universitária Mariana Benevides se surpreendeu com a apresentação. “O concerto foi incrível, nunca tinha visto um concerto antes e eu não esperava que fosse tão parecido assim como é nos filmes”, confessou.

Também foi a primeira vez da médica Luceli Santana. O concerto chamou sua atenção principalmente por causa dos filhos. “A perfeição dos músicos foi encantadora. Eu trouxe, principalmente, para os meus filhos, para introduzir a música clássica a eles, para que entendam e percebam a emoção que só a música clássica pode transmitir. A emoção dos filmes e séries é transmitida por conta da música, o poder que ela tem. A intenção foi essa e eu adorei, porque reconheci várias trilhas de filmes e séries. A experiência foi maravilhosa, inesquecível”, elogiou.

A jovem Luana Santana de apenas 13 anos ficou encantada com a apresentação. “Eu gostei muito das séries mais recentes, que eu conheço mais, e eu conhecia Friends também. Eu gosto muito de música, mas nunca fui muito ligada em música clássica e hoje descobri que música clássica também é muito legal”, revelou.

Como normalmente acontece na série Mangabeiras, a apresentação foi marcada pelo clima descontraído e lúdico, com músicos fantasiados de seus personagens favoritos.

Para o maestro da Orquestra Sinfônica de Sergipe, Guilherme Mannis, o público fez a apresentação ser um sucesso. “O concerto Muzikflix é um dos principais sucessos de público e não foi diferente dessa vez. Com a participação dos músicos, alguns deles em trajes especiais e com arranjos especiais meus e do Jair Maciel, conseguimos, sem dúvida nenhuma, encantar a todos que estiveram presentes no Teatro Tobias Barreto, iniciando uma relação de parceria do público com a orquestra por todo o ano de 2025, em que completamos 40 anos de atividades artísticas no estado”, destacou.

Foto: Erick O’Hara