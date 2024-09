No bairro Atalaia, moradores celebram a urbanização  das Ruas dos Poetas

Um misto de alegria e satisfação é notável entre os moradores das vias conhecidas como “Ruas dos Poetas”, no bairro Atalaia, na capital sergipana. A avenida Poeta Mário Quintana, as ruas Poeta Ronaldo de Carvalho, Poeta Carlos Pena Filho, Poeta Augusto dos Anjos e a travessa Monteiro Lobato foram recentemente transformadas com obras de urbanização promovidas pela Prefeitura de Aracaju.

Ana Maria dos Santos Costa, que reside na rua Poeta Mário Quintana há 31 anos, se mostra bastante satisfeita com as mudanças e destacou o impacto positivo das obras. “Está tudo bom, melhorou muito. Quando cheguei aqui para morar, praticamente não tinha casa nenhuma, nem mesmo urbanização. Agora as ruas estão bem asfaltadas e estão fazendo a rede de drenagem. Tanto eu quanto os vizinhos gostamos muito do que a Prefeitura fez aqui”, diz.

A transformação das “Ruas dos Poetas”, que inclui ainda a travessa Monteiro Lobato, representa o cumprimento de mais um compromisso assumido pelo prefeito Edvaldo Nogueira com os moradores da Atalaia. Essa obra estruturante não apenas melhora as condições físicas das áreas urbanas, eliminando problemas como poeira e lama, mas também eleva a autoestima e a qualidade de vida da população local.

O projeto, que contou com investimento de R$ 2,6 milhões, de acordo com informações fornecidas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), integra o pacote de obras do programa Aracaju Cidade do Futuro, com o qual a administração municipal está investindo R$ 500 milhões com recursos financiados junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).

Para dona Iara do Carmo Silva, de 60 anos, que já reside na região há 25 anos, após a obra “ficou maravilhoso, está tudo lindo”. “A Prefeitura fez aqui a pavimentação da rua, a rede de drenagem, saneamento básico, foi tudo resolvido. Todo mundo está amando, inclusive meu pai, que já vai fazer 95 anos e está presenciando essa renovação aqui na região”, celebra.

Raimundo Silva, que mora no bairro há cerca de três décadas, também é testemunha da transformação pela qual as ruas dos poetas passaram. “Vi que foi feita uma grande reforma aqui, as crianças estão tendo a segurança de andar por aqui de bicicleta, os carros trafegam melhor, e os moradores passaram a ter mais segurança, conforto e estrutura”, afirma.

O aposentado Valdemiro José dos Santos não poupa elogios às mudanças promovidas no local. “Moro aqui há cerca de 20 anos e digo que nunca vi uma transformação como essa. Está excelente, foi um trabalho muito bem feito da Prefeitura, que beneficiou bastante todos os moradores daqui. Só traz coisas boas para a comunidade. Espero que continue assim”, ressalta.

O programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’ contempla 23 obras estruturantes distribuídas por toda a cidade, focadas em mobilidade urbana e infraestrutura urbana. As melhorias realizadas incluem terraplenagem, rede de drenagem, pavimentação asfáltica e em concreto, meios-fios, acessibilidade e sinalização vertical e horizontal.

Foto assessoria

Por Lucas Silva