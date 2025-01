Na reunião, foi discutida a inclusão de povos tradicionais

Os novos semáforos instalados pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) na Avenida Beira-Mar, nas proximidades da cabeceira da ponte Juscelino Kubitschek, entraram em funcionamento na manhã desta segunda-feira, 27. Os semáforos, instalados tanto no sentido Atalaia-Centro, quanto no sentido contrário, contam com botoeiras para solicitação de travessia, sendo ativados apenas quando há demanda de pedestres ou ciclistas.

O sistema garante que a sinalização funcione de forma eficiente e responsiva, interrompendo o trânsito de veículos por 30 segundos, tempo suficiente para a travessia segura. A iniciativa tem como principal objetivo aumentar a segurança de pedestres e ciclistas que circulam pela região, especialmente durante a execução das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que estão sob responsabilidade do Governo do Estado.

Na manhã do primeiro dia de funcionamento, o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, esteve no local acompanhado de sua equipe técnica para avaliar a operação dos semáforos, observar a fluidez do trânsito e verificar as condições de segurança. “Os pedestres e ciclistas devem acionar a botoeira, que fará com que o semáforo feche para os veículos por um tempo de trinta segundos, para que eles atravessem. Isso com certeza vai evitar acidentes”, afirmou.

Nelson Felipe destacou, ainda, que essa intervenção integra o compromisso da gestão municipal, por meio da SMTT, em promover soluções que assegurem a proteção de quem transita pela região, reafirmando a prioridade de preservar vidas e minimizar riscos durante o período de obras. “Essa é uma sinalização provisória, que ficará aqui apenas enquanto estiver sendo executada a obra do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves. Assim que subirem os pilares dessa ponte, a via será liberada como era antigamente. Mas até lá, temos que dar prioridade à segurança das pessoas”, declarou.

Fonte e foto SMTT