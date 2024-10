Nando Reis celebra maior lançamento de sua carreira com show

Apresentação da turné “Uma Estrela Misteriosa”, acontece dia 26 de outubro, no Salles Multieventos

O renomado cantor e compositor Nando Reis, traz sua nova turnê “Uma Estrela Misteriosa”, para Aracaju, no dia 26 de outubro (sábado). A apresentação, em comemoração ao maior lançamento de sua carreira, o álbum quádruplo que leva o nome da turnê, acontecerá no Salles Multieventos, a partir das 20h.

Com mais de 40 anos de carreira, Nando continua a encantar públicos de todas as idades. Seu legado inclui mais de 10 álbuns lançados, 6 milhões de cópias vendidas, 2 Grammys Latinos e 12 indicações. Realizando mais de 100 shows anuais, o cantor se consolidou como um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira.

Desde o lançamento de seu último álbum de inéditas, “Jardim-Pomar” (2016), Nando Reis tem revisitado e renovado seu repertório. Agora, o artista prepara o maior projeto de sua carreira artística: o álbum quádruplo “UMA ESTRELA MISTERIOSA”. A produção colaborativa, inclusiva, interativa, sustentável e descentralizada conta com 30 músicas e a participação de renomados músicos internacionais como Peter Buck (R.E.M), Barrett Martin (Screaming Trees), Duff McKagan (Guns N’ Roses), Krist Novoselic (Nirvana), Mike McCready e Matt Cameron (Pearl Jam).

“Sempre que me perguntam qual é a minha profissão, respondo ‘sou um fazedor de discos’, é o que mais gosto de fazer. O disco contém tudo: a criação em forma de composição e arranjo, a aplicação do que me formou e a semente para o que virá. “Uma Estrela Misteriosa’ é um conjunto de 30 músicas (26 inéditas), gravadas em três etapas. O disco triplo (bom, um quarto para quem comprar o box) é como um auto-retrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico- cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu, vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor”, conta Nando Reis.

Serviço:

O que: Nando Reis – Uma Estrela Misteriosa

Quando: 26 outubro (sábado)

Onde: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco)

Abertura dos portões: 20h

Previsão para início do show: 22h Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (79) 99826-8427

Realização: Iris Produções

Vendas online GuicheWeb.com.br

Ponto de Venda: Loja Torcidaz – Shopping Jardins/Shopping Rio Mar, SEM aplicação de taxa de serviço.

Valores: 1° LOTE

Mesas: R$ 150 (meia); R$ 300 (inteira)

OBS: AS MESAS dispõem de 8 lugares. Cada ingresso adquirido equivale a 1 cadeira na mesa, sem lugar marcado e por ordem de chegada.

Lounge: R$ 100 (meia); Ingresso Solidário: R$ 150 (+2kg de alimento) Mezanino: R$ 125 (meia); Ingresso Solidário: R$ 200 (+2kg de alimento)

Fonte e foto Cristal Comunicação