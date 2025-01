“Não aceito ver nenhuma obra parada”, afirma prefeito Samuel

Os gestores se reuniram para alinhar ações das próximas semanas

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, realizou uma nova reunião de alinhamento com o secretariado do município nesta sexta-feira (10). Dentre os temas abordados, a retomada das obras teve destaque principal, e o gestor foi enfático ao solicitar que os secretários realizassem um levantamento de todas as obras que estão paradas, para que possam ser priorizadas e retomadas o mais breve possível, atendendo às demandas da população.

“Esse é um recado para todos, sem exceção, identifiquem as obras paradas. Na gestão de Samuel Carvalho elas têm que andar. Vamos identificar, em todas as secretarias, as obras que estão paradas, para que a gente possa tirar elas do papel”, disse o gestor durante a reunião de alinhamento.

Segundo Samuel, existem diversas obras no município que estão paralisadas por falta de planejamento. “Nosso compromisso é dar celeridade a essas intervenções, reorganizando os processos e garantindo que cada obra seja concluída com qualidade e dentro do prazo, para beneficiar a população que tanto espera por essas melhorias”, destacou o prefeito.

Planejamento e alinhamento

Além de pautar a retomada das obras, cada secretário pôde apresentar as ações realizadas durante a semana e expor o planejamento para os próximos sete dias, com o objetivo de garantir maior integração entre as pastas e assegurar que as metas estabelecidas pela gestão sejam cumpridas de forma eficiente e transparente.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação