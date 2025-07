“Não é coisa de novela”: MPT-SE lança campanha contra o tráfico de pessoas

Ações de conscientização serão realizadas em escolas públicas

Uma proposta encantadora. A oportunidade dos sonhos. São várias as estratégias utilizadas pelos aliciadores para fazer novas vítimas do tráfico de pessoas. Pela internet, telefone ou até mesmo por meio de pessoas próximas, os criminosos geralmente apresentam propostas vantajosas de emprego em outros estados ou até fora do Brasil. Em busca de uma mudança de vida, muita gente se depara com um cenário de exploração. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) mostram que, de 2020 a 2022, mais de 200 mil pessoas foram vítimas do tráfico humano no mundo.

Para alertar a sociedade sergipana sobre o tema, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), em parceria com o Instituto Social Ágatha, lança a campanha “Não compre essa ideia: tráfico de pessoas não é coisa de novela”. “O nosso objetivo é mostrar, especialmente para a juventude, que o que se vê na televisão, nas novelas, não é mera ficção, é uma realidade que está sendo reproduzida e torna milhares de pessoas vítimas do tráfico humano”, destacou o procurador do Trabalho e coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete), Adroaldo Bispo.

A abertura da campanha será no dia 28/7, a partir das 8h30, no auditório do MPT-SE, em Aracaju, com a realização do I Fórum de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento vai discutir o cenário atual e as estratégias conjuntas necessárias para prevenção e combate a esse crime.

Conscientização nas escolas

Este ano, a campanha tem como objetivo conscientizar principalmente os jovens sobre o tema, já que muitos casos de aliciamento acontecem pela internet. Por isso, dos dias 29 a 31 de julho, ações serão realizadas em escolas públicas de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Os alunos irão assistir ao vídeo da peça teatral “Mais vale ser passarinho seguro no seu ninho, do que voando à toa, perdido sem ter caminho”, com texto do dramaturgo Raimundo Venâncio e atuação do Grupo Teatral Raízes Nordestinas, do município de Poço Redondo.

A presidente do Instituto Social Ágatha, Talita Verônica da Silva, afirma que a arte será, mais uma vez, ferramenta de sensibilização do público. “Vamos levar informação e prevenção para toda a sociedade e para os adolescentes e jovens nas escolas públicas. Por meio da arte, do diálogo com os estudantes, queremos mostrar que todo cuidado é pouco e que denunciar pode, sim, salvar vidas”, destacou.

Este ano, a equipe do grupo Tampa Produções Artísticas também participa da campanha, com intervenções nas unidades de ensino, promovendo debates e reflexões entre os alunos e professores. “Desta vez, temos um público-alvo diferente das campanhas anteriores. Vamos priorizar as escolas, porque os adolescentes são potenciais vítimas, pela forma como estão sendo cooptadas as pessoas, por meio das redes sociais, sites e jogos online. As propostas tentadoras, muitas vezes, atraem esse público, e, além de alertá-los sobre os riscos, esperamos que sejam multiplicadores dessa mensagem com seus familiares, parentes e amigos e, a partir daí, nos ajudar no trabalho de prevenção”, pontuou o procurador Adroaldo Bispo.

Confira, abaixo, a programação completa da campanha:

28/07: Abertura – I Fórum de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (8h30 – Sede do MPT-SE – Aracaju)

29/07: Centro de Excelência Coronel Francisco Souza Porto

Sessões: Manhã e Tarde

Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto

Sessão única: 15h

30/07: Centro de Excelência Leandro Maciel

Sessão única: 10h

Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa

Sessões: Manhã e Tarde

31/07: Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz

Sessões: Manhã e Tarde

Por Lays Millena Rocha