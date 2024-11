“Não é só asfalto e concreto que desenvolve uma cidade”, diz Breno

Na quarta-feira, 27, o vereador Breno Garibalde usou o plenário da Câmara de Aracaju para externar sua preocupação com a forma de execução de obras públicas na cidade de Aracaju.

“Mais uma obra está acontecendo na capital sergipana, sem a devida preocupação com o meio ambiente. Na Avenida Visconde de Maracaju o canteiro central que é bem arborizado, está sendo asfaltado. Isso mesmo! Para a gestão, o único caminho para melhorar a mobilidade urbana de Aracaju, é arrancando árvore e enchendo a cidade de asfalto e cimento”, declarou Breno.

Ainda em sua fala, o vereador alertou sobre os impactos que essa obra pode causar, diante dos alagamentos que afetam a cidade no período chuvoso.

“Quando chover, para onde vai escoar a água dali? Isso não foi pensado? A alegação é que tiraram as árvores para colocar as ciclovias. Mas, será que pra isso precisa tirar um dos poucos corredores verdes de Aracaju? Qual a dificuldade de conciliar a mobilidade urbana com a arborização da cidade?”, questiona o parlamentar.

Breno finalizou fazendo um pedido para que a próxima gestão tenha um olhar mais atento às obras públicas de Aracaju. “É triste e revoltante ver o rumo que a cidade está tomando. Por isso, faço um alerta à nova gestão, para que os serviços feitos para melhorar a nossa mobilidade urbana andem em consonância com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente”, ressaltou o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas