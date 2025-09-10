“Não podemos aceitar que a história dessas pessoas se torne invisível diante de todos nós”, declara vereador Sargento Byron sobre a Zona de Expansão

Nesta quarta-feira, 10, o vereador e 1º secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), fez do seu discurso na tribuna da Casa, um momento de reflexão e clamor pela permanência da Zona de Expansão enquanto território e população pertencentes à Aracaju.

“Há alguns dias tenho sido procurado por moradores da Zona de Expansão para dialogarmos sobre o assunto. Participei, na última sexta-feira, dia 05, de uma grande reunião lá na Orla Pôr do Sol, com os moradores dos seis bairros da região. Não há dúvidas do quanto a população está temerosa com a possibilidade da mudança para São Cristóvão. Na reunião reforçamos a importância de buscarmos alternativas para que a Zona de Expansão seja tratada com a prioridade que merece, pois não estamos falando apenas sobre espaço geográfico, mas, sim, das raízes, da cultura, das lutas, da história e da vivência de cidadãos. São 70 anos que a Zona de Expansão é administrada por Aracaju, quantas conquistas já tivemos e quantas demandas temos trabalhado para atender. Como desmerecer isso?”, declarou Byron.

A fala do parlamentar reforça a atuação da Procuradoria-Geral do Município de Aracaju (PGM) que ingressou com Ação Rescisória no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) para assegurar o reconhecimento da Zona de Expansão como território aracajuano. “Sabemos de todos os investimentos que temos conquistado para a região, bem como tudo o que a prefeita Emília Corrêa tem se comprometido a fazer. A Zona de Expansão sempre esteve presente na atuação do meu mandato e deste parlamento; jamais foi esquecida . As obras que temos a serem contempladas por meio do Programa Aracaju Cidade do Futuro, nos mostram isso. O que acontecerá com esses recursos? Conseguem refletir que esta situação compromete diretamente a continuidade desses serviços?”, questionou Sargento Byron.

O vereador ainda aproveitou o espaço para relembrar a conquista do Recanto da Paz, comunidade que, por anos, foi esquecida e que, com a soma de esforços entre os Poderes Executivo e Legislativo , foi transformada nos últimos anos. ” A antiga Malvinas deu espaço ao Recanto da Paz, uma conquista coletiva que demonstra o quanto a voz do povo ultrapassa o espaço físico da Câmara. É desta forma que seguiremos nos somando à Zona de Expansão, buscando ampliar os serviços, pois sabemos que reconhecer a região enquanto território de Aracaju, mantém o nosso compromisso com a busca e a fiscalização de investimentos para mais Unidades Básicas de Saúde, mais escolas, mais transportes públicos de qualidade, assim como a celeridade nos serviços de saneamento básico, com construção de praças e espaços de lazer. Isso sim é pertencimento. E sabemos que a Prefeitura Municipal de Aracaju tem condição para executar”, reforçou Byron.

Outro ponto questionado pelo vereador é, diante da transferência, o acesso da população aos órgãos municipais. “Como seria o acesso da população aos órgãos competentes? Como seria esse deslocamento? São muitas questões a serem pensadas, por isso esta luta não é apenas da Zona de Expansão, é de toda Aracaju. Pois, não há dúvidas de que Aracaju só será completa com a Zona de Expansão sendo prioridade no planejamento e nas ações públicas. Não podemos aceitar que a história dessas pessoas se torne invisível diante de todos nós”, concluiu Byron.

Texto e foto Jacqueline Reis