“Não podemos nos calar porque fazemos parte da base”, afirma Cícero do Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira, 8, para voltar a cobrar ações efetivas, no bairro Santa Maria. Durante seu discurso, o vereador exibiu um vídeo com imagens dos estragos feitos pelas chuvas no ano passado no Recanto Verde.

À época, Cícero fez um apelo para que a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) agisse para amenizar o sofrimento da população. “Ainda em 2023, cobrei e a prefeitura disse que já ia começar as obras com os recursos do empréstimo que foi aprovado pela Câmara, o que não aconteceu”, afirmou.

Segundo o parlamentar, apesar da garantia da Emurb de que já começaria agir, nada foi feito e a população continua sofrendo. “Já estamos na metade de 2024 e, até agora, nada de iniciarem essas obras e a situação só faz piorar com o tempo”, destacou.

Apesar de fazer parte da base aliada do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Cícero do Santa Maria reafirmou que o seu compromisso é com a população. “A gente pede, implora, mas, infelizmente, não somos ouvidos e não podemos nos calar porque fazemos parte da base. Que base é essa? Fomos eleitos pela população e sempre vou estar ao lado do povo”, desabafou.

Foto Gilton Rosas

Da assessoria