NASA International Space Apps Challenge acontece fim de semana

Equipes sergipanas estarão no Shopping Jardins participando da maior hackathon do mundo neste sábado e domingo, 5 e 6 de outubro

Desde 2012, a agência espacial norte-americana inspira comunidades de todo o mundo a se unirem e trabalharem em conjunto em busca de soluções inovadoras para desafios enfrentados na Terra e no espaço. Neste ano, a maior hackathon (maratona de programação) do mundo acontecerá no sábado e domingo, 5 e 6 de outubro, e equipes de Sergipe estarão no Shopping Jardins resolvendo questões propostas pela NASA.

Os participantes estarão no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos, e os visitantes terão a oportunidade de acompanhar o trabalho deles. A ação é uma iniciativa do Tiradentes Innovation Center, centro de inovação do Grupo Tiradentes, e as atividades acontecerão no sábado, das 9h às 22h, e no domingo, do meio-dia às 21 horas.

Durante 48 horas, programadores, cientistas, designers, contadores de histórias, criadores, tecnólogos e inovadores do mundo todo estarão reunidos em busca de soluções para desafios enfrentados na Terra e no espaço, a partir de dados abertos da NASA e de parceiros da agência espacial.

O evento é aberto a profissionais de diversas áreas, como tecnologia, comunicação, negócios, sustentabilidade, e com diferentes habilidades. Para o Space Apps Challenge 2024, a NASA lançou 20 desafios que englobam diferentes assuntos – de astrofísica a artes, passando por jogos, clima, diversidade, equidade, dentre outros. As inscrições estão abertas e mais informações estão disponíveis no perfil @TiradentesInnovation do Instagram.

Todos os membros das equipes que enviarem projetos para os desafios escolhidos até as 23h59 do domingo, receberão certificado de participação emitido pela NASA. Os vencedores do evento local realizado no Shopping Jardins serão divulgados no perfil @TiradentesInnovation do Instagram no dia 11 de outubro.

NASA International Space Apps Challenge

O quê? Tiradentes Innovation reúne pessoas de diferentes áreas interessadas em participar da maior hackathon (maratona de programação) do mundo.

Quando? 5 e 6 de outubro de 2024. Sábado das 9h às 22h. Domingo das 12h às 21h.

Onde? Espaço Jardins em frente à Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Visitação gratuita e inscrições pelo site www.spaceappschallenge.org.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação