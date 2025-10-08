Nasce a Academia Sergipana de Letras para Pessoas com Deficiência e Autistas

A literatura sergipana acaba de ganhar um novo e potente espaço de representatividade. Na noite do dia 6 de outubro de 2025, foi realizada, nas dependências da Administração do Aracaju Parque Shopping, a reunião de criação e fundação da Academia Sergipana de Letras para Pessoas com Deficiência e Autistas, uma iniciativa inédita no estado e considerada um marco histórico de valorização da literatura inclusiva.

Convocado pelo Coletivo Literário da Pessoa com Deficiência de Sergipe, o encontro teve como propósito principal formalizar a criação da Academia, que nasce com a missão de dar voz, visibilidade e protagonismo às pessoas com deficiência e autistas por meio da arte e da escrita. A proposta reafirma que a literatura é, acima de tudo, um território de igualdade, expressão e resistência.

Durante a reunião, foram apresentadas as bases da estrutura organizacional da nova instituição, bem como seus objetivos e princípios. O grupo destacou a importância de fomentar a produção literária acessível, reconhecer talentos e ampliar os espaços de representatividade nas letras e nas artes sergipanas.

Estiveram presentes: Cristina Santos da Silva, Marta Mona Lisa Pereira de Souza, Daniel Villas-Bôas, Felipe Sobral Siqueira, Lara Neves Santos, Luciana Oliveira de Carvalho, Pedro Antônio Oliveira Gazeis de Carvalho, Domingos Pascoal de Melo, Vítor Almeida, Reginaldo da Silva Freitas e Antônio Luiz dos Santos, secretário municipal da Pessoa com Deficiência de Aracaju (Semdef).

Mesmo com a ausência de alguns membros, o grupo reforçou o apoio coletivo a esse movimento histórico que consolida uma nova era de inclusão cultural em Sergipe.

Entre os temas discutidos, estiveram a elaboração do Estatuto Institucional, a definição da Comissão Organizadora Provisória, a escolha do número de cadeiras acadêmicas e a organização do evento inaugural, previsto para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro de 2025, no Teatro Tobias Barreto.

Foi sugerido que Cristina Santos da Silva assuma interinamente a Secretaria da Academia até as eleições formais dos cargos administrativos.

Nos encaminhamentos finais, foram definidas ações imediatas como a elaboração e registro do estatuto social, a solicitação do CNPJ, a criação das redes sociais oficiais, o planejamento do evento de fundação e a produção de uma antologia literária inaugural com textos dos membros fundadores.

Mais do que uma entidade literária, a Academia Sergipana de Letras para Pessoas com Deficiência e Autistas surge como um símbolo de inclusão, resistência e empoderamento, celebrando a pluralidade, a sensibilidade e o talento de seus integrantes.

Cada nome presente nessa reunião representa o início de uma nova página na história cultural de Sergipe — uma página escrita com acessibilidade, orgulho e pertencimento.

