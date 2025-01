Nasce o 1º bebê do ano na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, nasceu o primeiro bebê do ano na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL). José Francisco, filho de Lucimaria Vitor da Silva e Edielson Vieira dos Santos, naturais de Poço Redondo, veio ao mundo às 02h31, em um parto cesáreo. O recém-nascido nasceu com 3.426 g, 50 cm e 40 semanas e seis dias de idade gestacional. O pequeno chegou ao mundo trazendo alegria aos corações da família e da equipe da maternidade.

A equipe responsável pelo parto foi composta pelo obstetra Dr. Eduardo Pinto, pela residente em obstetrícia Viviane Nóbrega, pela pediatra Dra. Eliana Estevan, pela anestesista Dra. Ana Cristina Oliveira e pela enfermeira Kátia Andrade, com apoio dos técnicos de enfermagem Valquíria Sena, Marcelo Natal e Eli Pina.

A MNSL é referência estadual em partos de alto risco. A unidade realizou quase cinco mil partos em 2024, uma média de mais de 400 partos por mês, sendo que 55% foram cesáreos e 45% normais. “Por se tratar de uma maternidade de alto risco, onde as gestantes admitidas já apresentam intercorrências, como hipertensão arterial e diabetes gestacional, a maioria dos partos são cesáreos. Porém, nem toda gestação de alto risco exige parto cesáreo; pode ser realizado o parto natural, dependendo de cada caso e da evolução do quadro da paciente”, explicou a superintendente da MNSL, a enfermeira neonatologista Lourivânia Prado.

A maternidade oferece um serviço com enfermarias para gestantes de alto risco (Ala Rosa), enfermaria de alojamento conjunto (mãe e bebê, Ala Azul), o setor de Admissão (pronto-socorro), o Centro Cirúrgico e o Complexo Neonatal. Este último é composto pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), formada pelo Centro de Prematuros Extremos (Cenpre) e pelos Boxes 1, 2 e 3; pela Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco); e pela Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca), que utiliza o Método Canguru (Ala Verde), no qual o bebê é colocado em contato pele a pele com os genitores.

De acordo com a coordenadora do Complexo Neonatal, Vanessa Bispo, em 2024 foi ampliado o atendimento a recém-nascidos na Ucinca. Antes, apenas bebês com peso entre 1.250 g e 1.800 g podiam participar do Método Canguru, mas esse limite foi aumentado para 2 kg. “Isso beneficiou mais bebês, permitindo que participassem do serviço na Ala Verde. A diferença é que a Ala Verde oferece cuidados mais adequados ao paciente prematuro”, explicou.

Durante o ano passado,houve a ampliação dos cursos de sensibilização e o fortalecimento do Comitê de Aleitamento Materno. “Capacitamos mais profissionais de diversas áreas. Ampliamos o curso de sensibilização ao Método Canguru e também os cursos de aleitamento materno, o que contribuiu para o aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo. Inclusive, realizamos reuniões semanais do Comitê para melhorar continuamente nossos serviços”, completou Vanessa.

Além disso, a MNSL conta com o Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), que captou mais de 1.100 litros de leite humano em 2024. Segundo a gerente do BLH, Míriam Duarte, foram mais de 700 doadoras, uma média de 60 por mês. O fornecimento de leite humano pasteurizado para a MNSL foi de 987 litros. “Isso beneficiou cerca de 1.500 receptores, ou seja, bebês da Utin. Se tivéssemos mais doadoras, conseguiríamos atender ainda mais bebês”, destacou a necessidade da doação.

