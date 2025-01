NAT divulga 25 novas vagas de emprego nesta quarta-feira; 10 para PcD

Nesta quarta-feira, 22, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga 25 oportunidades no mercado de trabalho intermediadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) junto aos empregadores. Destas, dez são destinadas exclusivamente para pessoa com deficiência (PcD).

As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, seja fundamental, médio, técnico ou superior, com ou sem experiência comprovada, além de uma vaga para estágio na área de Arquitetura. Os interessados podem se cadastrar no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, nº 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. No caso de PcD é preciso apresentar também o laudo médico atualizado. Outras informações podem ser consultadas pelo WhatsApp, no número 79 99958-8865. As vagas são sempre divulgadas nos perfis do Instagram da Seteem, @trabalho.se; e do NAT, @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

2 vagas para assistente de cargas

Segmento: transporte aéreo

Requisitos: ensino médio completo e habilitação B.

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: varejo agrocamponês

Requisitos: ensino médio completo e experiência na área contábil.

1 vaga para técnico em segurança do trabalho

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo, curso técnico em segurança do trabalho, registro ativo no MTE e ter disponibilidade de horário.

2 vagas para atendente de lojas

Segmento: varejo de brinquedos e brindes

Requisitos: ensino médio completo e habilitação AB.

4 vagas para pedreiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS.

1 vaga para carpinteiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência comprovada em em CTPS.

1 vaga para cozinheiro

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para barman

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para pizzaiolo

Segmento: restaurante

Requisitos: experiência na função.

Vagas afirmativas para PcD

1 vaga para pedreiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

1 vaga para carpinteiro

Segmento: construção civil

Requisitos: construção civil

1 vaga para atendente clínico

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

1 vaga para copeiro

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

1 vaga para auxiliar de serviços gerais

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

1 vaga para técnico em enfermagem

Segmento: hospitalar

Requisitos: curso técnico em enfermagem, Coren ativo e disponibilidade de horário.

1 vaga para operador de telemarketing

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: auto peças

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função com atividades administrativas.

1 vaga para auxiliar de RH

Requisitos: ensino médio completo e noções de Excel, RH e noções do setor administrativo.

1 vaga para estoquista

Segmento: auto peças

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

Vagas para estágio

1 vaga para estagiário

Requisitos: cursando Arquitetura, a partir do 4º período. Saber realizar desenhos técnicos e detalhamentos utilizando softwares como AutoCad, Revit, Sketchup ou similares.