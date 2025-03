NAT DIVULGA 26 NOVAS VAGAS DE TRABALHO NESTA SEGUNDA-FEIRA EM SERGIPE, COM OU SEM EXPERIÊNCIA COMPROVADA

Nesta segunda-feira, 10, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 26 oportunidades de emprego disponíveis para ampla concorrência, além de vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD). As oportunidades são para trabalhadores com ou sem experiência comprovada.

Os interessados devem se dirigir à sede da Seteem, onde está o NAT, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Todos os candidatos devem levar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Mais informações pelo WhatsApp 79 99958-8865. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Confira abaixo as vagas de hoje:

2 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência de seis meses comprovada em CTPS.

3 vagas para auxiliar de mecânico

Requisitos: ensino médio completo, experiência não comprovada em CTPS e habilitação categoria B.

3 vagas para servente de obras

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para auxiliar de instalações

Requisitos: ensino médio completo e habilitação categoria B.

1 vaga para orçamentista

Requisitos: curso técnico em edificações e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

3 vagas para auxiliar de cozinha

Segmento: fornecimento de alimentos.

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para doceiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para serviços gerais

Segmento: fornecimento de alimentos

Sem pré-requisitos.

1 vaga para atendente de delivery

Requisitos: ensino médio completo, atendimento de delivery e frente de loja.

Vagas afirmativas para PcD

2 vagas para merendeiro (a)

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

2 vagas para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.