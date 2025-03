NAT divulga 29 novas vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

Dentre as vagas, há muitas para o segmento automotivo e autopeças

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) informa 29 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 12. Pessoas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho, podem procurar o órgão das 7h às 13h, para a realização de cadastro para posterior encaminhamento aos empregadores.

O NAT fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Os candidatos a estas vagas precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 99958-8865.

As vagas de hoje estão distribuídas para os diferentes níveis de escolaridade com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Confira mais detalhes:

1 vaga para técnico em edificações

Segmento: condomínio residencial

Requisitos: curso técnico em edificações e 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS.

4 vagas para soldador

Segmento: fabricação e instalação de estruturas metálicas

Requisitos: experiência comprovada na função.

2 vagas para serralheiro

Segmento: fabricação e instalação de estruturas metálicas

Requisitos: experiência comprovada na função.

2 vagas para auxiliar de produção

Segmento: fabricação e instalação de estruturas metálicas

Requisitos: experiência comprovada na função.

1 vaga para torneiro mecânico

Segmento: manutenção

Requisitos: ensino médio completo, curso de tornearia mecânica em entidade de ensino reconhecida pelo MEC, habilitação em leitura e interpretação de desenho técnico, ajustagem e tolerância de materiais e manuseio de ferramentas de medição; habilidade em balanceamento de peças e em operação de plaina limadora, furadeira radial e de coluna; experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para lavador de veículos

Segmento: automotivo

Requisito: ensino fundamental completo,experiência na função, comprovada em CTPS e habilitação categoria B.

1 vaga mecânico automotivo

Segmento: automotivo

Requisitos: fundamental completo, experiência comprovada na área, domínio em manutenção geral (suspensão, freios, funcionamento e diagnósticos); domínio para utilizar ferramentas de diagnósticos eletrônicos, conhecimento em sistemas de injeção eletrônica e domínio para utilizar ferramentas manuais e elétricas na manutenção de motores e sistemas de veículos.

1 vaga para auxiliar mecânico automotivo

segmento: automotivo

requisitos: ensino médio completo, experiência em mecânica automotiva, conhecimento em utilizar ferramentas de diagnósticos eletrônicos, conhecimento em sistemas de injeção eletrônica.

1 vaga para motoboy

segmento: autopeças

requisitos: ensino médio completo , CNH categoria A, experiência em entregas e habilidade para utilizar aplicativo de GPS.

1 vaga para vendedor

segmento: autopeças

requisitos: médio completo, experiência comprovada na área e conhecimento no pacote office.

1 vaga para coordenador administrativo

segmento: atividades auxiliares dos transportes aéreos

requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS e habilitação categoria B.

2 vagas para cozinheiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função, comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para doceiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

3 vagas para auxiliar de mecânico

Requisitos: ensino médio completo, experiência não comprovada em CTPS e habilitação categoria B.

1 vaga para orçamentista

Segmento: construção civil

Requisitos: curso técnico em edificações e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para atendente de telemarketing

Segmento: telecom

Requisitos: ensino médio completo.

1 vaga para recepcionista

Segmento: condomínio residencial

Requisitos: ensino médio completo, habilitação AB e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

1 vaga para auxiliar de recepção

Segmento: clínica de fisioterapia

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de produção

Segmento: produtos ortopédicos

Sem pré-requisitos.