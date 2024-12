NAT divulga 36 novas vagas de emprego nesta segunda-feira

Ainda dá tempo de buscar aquela sonhada colocação no mercado formal de trabalho antes de o ano 2024 acabar. Nesta última segunda-feira do ano, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que é vinculado à pasta, divulga 36 oportunidades de trabalho intermediadas junto aos empregadores sergipanos.

São vagas em diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Após esta segunda, o atendimento ao público no órgão será interrompido nos dias 31 de dezembro, que é ponto facultativo no estado, e no feriado do dia 1º de janeiro de 2025, voltando ao normal no dia 2, quinta-feira. Novas vagas serão divulgadas somente em 6 de janeiro.

A Seteem/NAT fica localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Todas as vagas são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 99198-8865.

Confira as oportunidades

15 vagas para vendedor externo

Segmento: comércio atacadista telecom

Sem pré-requisitos

1 vaga para auxiliar de escritório

Segmento: escritório imobiliário

Requisitos: experiência comprovada em CTPS, em atendimento ao cliente, ensino médio completo e noções básicas de informática

2 vagas para encarregado de instalações hidráulicas e elétricas

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses em CTPS em infraestruturas hidráulicas e elétricas

5 vagas para auxiliar técnico em refrigeração

Segmento: loja de climatização e refrigeração

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função e habilitação AB

3 vagas para atendente de lanchonete

Segmento: alimentação

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade para trabalhar no turno da noite, residir preferencialmente no bairro Farolândia ou adjacências

1 vaga para padeiro

Segmento: alimentação

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função na produção de bolos, pães, salgados e doces

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

3 vagas para cuidador social especial

Segmento: serviços de apoio administrativo

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para operador de telemarketing

Segmento: hospitalar

Requisitos: médio completo e disponibilidade de horário

1 vaga para atendente clínico

Segmento: hospitalar

Requisitos: médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horário

2 vagas para auxiliar de serviços gerais

Segmento: indústria e serviços gerais

Requisitos: experiência na função e ensino fundamental completo