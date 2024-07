NAT divulga 37 novas vagas de emprego em aberto em Sergipe

São oportunidades para ampla concorrência e afirmativas para mulheres e para pessoas com deficiência

Novas vagas de emprego estão disponíveis para cadastro de trabalhadores a partir desta quarta-feira, 17. No total, são 37 oportunidades resultantes da intermediação de mão de obra realizada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem realizar o cadastro no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. É preciso levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Entre as oportunidades desta quarta-feira, há vagas afirmativas destinadas às mulheres e Pessoas com Deficiência (PcDs), neste último caso, sendo necessária a apresentação também do laudo médico.

Serviço

A Seteem/NAT funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 9 9198 0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe .

Confira as vagas disponíveis:

01 Vaga para Atendente de Restaurante

Ensino médio completo, experiência na função, habilitação A ou B

01 Vaga para Atendente Delivery

Ensino médio completo, experiência na função, habilitação A ou B

01 Vaga para Subgerente de Restaurante

Ensino médio completo, experiência na função, habilitação A ou B

01 Vaga para Gerente de Restaurante

Ensino médio completo, experiência na função, habilitação A ou B

01 Vaga para Coordenador de Vendas

Ensino médio completo, experiência na função

01 Vaga para Cozinheiro

Ensino médio completo, experiência na função

01 Vaga para Mecânico de Moto

Ensino médio completo, habilitação A

01 Vaga para Estofador

Ensino fundamental, experiência na função

01 Vaga para Auxiliar Administrativo

Superior completo, experiência na função em eSocial e rotinas SST

01 Vaga para Auxiliar Administrativo

Cursando do 2º ao 7º período de Direito, habilidade com tecnologia e pacote Office

04 Vagas para Vendedor Externo

Médio completo ou superior incompleto, experiência na função (com negociação, atendimento ao público e conhecimento em pacote Office), habilitação AB, possuir veículo próprio

Vagas afirmativas para mulheres

01 Vaga para Auxiliar de Cobrança

Ensino médio, experiência comprovada em CTPS (06 meses)

Afirmativas para PcD

02 Vagas para Operador de Loja

Ensino fundamental completo

05 Vagas para Frentista

Ensino médio completo