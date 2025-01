NAT divulga 53 novas vagas de emprego em aberto nesta segunda-feira

Novas vagas de emprego estão disponíveis para cadastro de trabalhadores a partir desta segunda-feira, 6. No total, são 53 oportunidades resultantes da intermediação de mão de obra realizada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Os interessados devem realizar cadastro na matriz do NAT, localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José em Aracaju, e levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo e/ou certificados e experiências. No caso de cadastro para vagas afirmativas destinadas a PcDs, também é necessária a apresentação do laudo médico.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp pelo número 79 99958-8865. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se; e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis e seus requisitos:

15 vagas para vendedor externo

Segmento: comércio atacadista

Sem requisito

1 vaga para auxiliar de escritório

Segmento: escritório imobiliário

Experiência comprovada em CTPS (atendimento ao cliente), ensino médio completo e noções básicas de informática

3 vagas para atendente de lanchonete

Segmento: alimentação

Experiência na função, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar no turno da noite, e residir preferencialmente no bairro Farolândia ou adjacências

1 vaga para padeiro

Segmento: alimentação

Experiência na função (produção de bolos, pães, salgados e doces), ensino médio completo

1 vaga para serviços gerais

Segmento: condomínio predial

Experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental completo

1 vaga para auxiliar de almoxarifado

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Formação em área correlata, experiência mínima de 6 meses na função (comprovada em CTPS), domínio do pacote Office e conhecimento em sistemas de controle

1 vaga para auxiliar financeiro

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Formação em administração, contabilidade, economia ou áreas relacionadas, experiência na função (comprovada em CTPS) e conhecimento em sistemas ERP e Excel

1 vaga para motorista entregador

Segmento: distribuição de bebidas não alcoólicas

Fundamental completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS), habilitação categoria “D” e disponibilidade para viagens intermunicipais

1 vaga para mecânico

Segmento: empresa de transporte

Fundamental completo e experiência em mecânica e motor diesel (comprovada em CTPS)

2 vagas para repositor de perecíveis

Segmento: supermercado

Médio completo e seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

2 vagas para operador de caixa

Segmento: Supermercado

Médio completo e seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

2 vagas de auxiliar de açougueiro

Segmento: Supermercado

Médio completo e seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga de auxiliar de cozinha

Segmento: Supermercado

Médio completo e seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga atendente de café

Segmento: cafeteria

Médio completo e experiência com atendimento ao público

Vagas afirmativas para pessoas com deficiência

3 vagas para cuidador social especial

Segmento: serviços de apoio administrativo

Médio completo

1 vaga para operador de telemarketing

Segmento: hospitalar

Médio completo e disponibilidade de horário

1 vaga para atendente clínico

Segmento: hospitalar

Médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horário

2 vagas para auxiliar de serviços gerais

Segmento: indústria e serviços gerais

Experiência na função e ensino fundamental completo

4 vagas para auxiliar de depósito

Segmento: Varejo

Médio completo ou em andamento, experiência com carga e descarga, ajudante comum, ajudante de almoxarife ou auxiliar de depósito

3 vagas para atendente

Segmento: Varejo

Médio incompleto e experiência com atendimento e vendas

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para rejuntadora

Segmento: construção civil

Médio completo e experiência mínima de seis meses na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para técnico em segurança do trabalho

Segmento: construção civil

Médio completo e experiência mínima de seis meses na função (comprovada em CTPS)

3 vagas para vendedor externo trabalho

Segmento: Telecom

Médio completo e experiência na função