NAT divulga 59 novas vagas de emprego nesta segunda-feira

Novas vagas de emprego estão disponíveis para cadastro de trabalhadores a partir desta segunda-feira, 14. No total, são 59 oportunidades resultantes da intermediação de mão de obra realizada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Os interessados devem realizar cadastro na matriz do NAT, localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Os candidatos devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo e/ou certificados e experiências.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp 79 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

4 vagas para trocador de óleo/mecânico

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

5 vagas para açougueiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

2 vagas para técnico em segurança do trabalho

Requisitos: nível técnico em segurança do trabalho, experiência comprovada em CTPS e habilitação categoria B.

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS e habilitação B.

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: experiência na função.

6 vagas para cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência comprovada em CTPS.

1 vaga para maître

Requisitos: experiência em atendimento em serviço de salão, liderança e serviços de vinhos.

10 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, experiência em atendimento, restaurante à la carte e serviço de vinhos (comprovada em CTPS).

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo, experiência com coquetéis, vinhos, champanhes, habilidade com atendimento ao cliente e controle de estoque, com comprovação em CTPS.

2 vagas para auxiliar de bar

Requisitos: ensino médio completo, experiência com coquetéis, vinhos e habilidade com atendimento ao cliente com comprovação em CTPS.

2 vagas para cumim

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para confeiteiro

Sem requisitos.

1 vaga para padeiro

Sem requisitos.

8 vagas para operador comercial

Requisitos: ensino superior cursando e experiência na função comprovada em CTPS.

4 vagas para operador de caixa

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para pedreiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: superior completo em administração, experiência na função comprovada em CTPS e experiência com os sistemas Opex; Apex e SAP.

1 vaga para soldador

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para serralheiro de ferro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para recepcionista

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.