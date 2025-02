NAT divulga 63 novas vagas de trabalho nesta quarta-feira, em Sergipe

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), conta com 63 vagas remanescentes nesta quarta-feira, 26.

Dentre as oportunidades, destacam-se vagas afirmativas para mulheres e Pessoa com Deficiência (PcD).

Trabalhadores em busca de recolocação no mercado laboral devem comparecer à sede do órgão, localizada na rua Santa Luzia, número 680, no bairro São José em Aracaju.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas estão abertas para candidatos de diversas escolaridades, com ou sem experiência.

É necessário levar documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências anteriores. Para PcD, é imprescindível apresentar o laudo médico. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 991 98-0027. As oportunidades também são divulgadas nas redes sociais da Seteem, no Instagram @trabalho.se; e do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira mais detalhes sobre as vagas disponíveis:

1 vaga para auxiliar de cozinha

Segmento: bar/petiscaria

Requisitos: experiência na função

1 vaga para atendente de delivery

Requisitos: ensino médio completo completo e experiência com atendimento de delivery

1 vaga para professor da educação infantil ao 5° ano do fundamental

Requisitos: ensino superior completo

1 vaga para analista de qualidade (planejamento de controle e produção)

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função, experiência em estatísticas e análise de resultados; excel avançado

1 vaga para auxiliar de entrega

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função e habilitação categoria A

5 vagas para auxiliar de depósito

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento, experiência na área da logística, expedição, armazenagem, entrega ou separação de mercadoria e organização comprovada em CTPS

2 vagas para mecânico automotivo

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada como mecânico automotivo

1 vaga para técnico em segurança do trabalho

Requisitos: ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na construção civil, comprovada em CTPS e habilitação categoria B

2 vagas para motorista entregador

Segmento: indústria de panificação

Requisitos: ensino médio completo, habilitação categoria C ou D, experiência na função e curso de direção defensiva e segura

3 vagas para auxiliar de cozinha

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para garçom

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para cozinheiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para barista

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para padeiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para doceiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para serigrafista

Segmento: personalizados

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS e especialidade em estamparia através de silk e sublimação

2 vagas para costureiro (a)

Segmento: personalizados

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS e especialidade em roupa social e profissional (fardamento)

1 vaga para auxiliar de saúde bucal – ASB

Segmento: ensino

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: comércio

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para garçom

Segmento: bar/petiscaria

Requisitos: experiência na função

1 vaga para cozinheiro

Segmento: bar/petiscaria

Requisitos: experiência na função

5 vagas para mecânico

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: experiência na função

5 vagas para trocador de óleo

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

5 vagas para açougueiro

Segmento: conveniência

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função

5 vagas para padeiro

Segmento: conveniência

Requisitos: experiência na função

1 vaga para torneiro mecânico

Segmento: serviços gerais

Requisitos: ensino médio completo, curso de tornearia mecânica em entidade de ensino reconhecida pelo MEC, habilitação em leitura e interpretação de desenho técnico, ajustagem e tolerância de materiais e manuseio de ferramentas de medição; habilidade comprovada em balanceamento de peças e em operação de plaina limadora, furadeira radial e de coluna; experiência mínima de seis meses na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

3 vagas para vendedora interna

Segmento: loja de bolsas, sapatos e acessórios

Requisitos: médio completo, experiência mínima de seis meses (comprovada em CTPS) e disponibilidade de horário

1 vaga para secretária/recepcionista

Segmento: consultoria

Requisitos: médio completo, conhecimento em informática e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para operadora de caixa

Segmento: fornecedor de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para atendente de vitrine

Segmento: fornecedor de alimentos

Sem pré-requisitos

1 vaga para oficial de cozinha

Segmento: alimentação

Requisitos: fundamental completo e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para recepcionista

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência na função (necessário saber manusear computador)