NAT divulga 86 novas oportunidades de trabalho em Sergipe

Muitas vagas são para o segmento de mudanças e fretes e construção civil

Nesta quarta-feira, 18, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 86 oportunidades abertas para o mercado formal de emprego. São diversas oportunidades para diferentes funções em segmentos como mudanças e fretes, construção civil, entre outras.

Trabalhadores em busca de um novo ou do primeiro emprego podem procurar o NAT, das 7h às 13h, para a realização de cadastro para posterior encaminhamento aos empregadores. O Núcleo fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Os candidatos a estas vagas precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

As vagas de hoje estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865.

Confira as oportunidades

20 vaga para pintor industrial

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

12 vagas para ajudante de mudança

Segmento: serviço de mudanças/fretes

Requisitos: experiência na função.

8 vagas para montador de móveis

Segmento: serviço de mudanças/fretes

Requisitos: experiência na função.

5 vagas para marceneiro

Segmento: serviço de mudanças/fretes

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para instalador

Segmento: decoração/controle de luz solar

Requisitos: experiência com instalações de películas para controle solar, cortinas e persianas.

1 vaga para encarregado

Segmento: gelateria e cafeteria

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência comprovada em CTPS com liderança no setor de (restaurantes/bares/cafeteria/gelateria/fast food) e disponibilidade de horário.

2 vagas para auxiliar de produção de sorvete

Segmento: gelateria e cafeteria

Requisitos: médio completo e experiência na área de confeitaria ou salgadeiro.

3 vagas para atendente

Segmento: gelateria e cafeteria

Requisitos: ensino médio completo, habilitação b e disponibilidade para trabalhar no turno da noite.

2 vagas para encarregado de obras

Segmento: construção civil

Requisitos: médio completo, 6 meses de experiência na função, habilitação categoria AB e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

4 vagas para laminador de fibra de vidro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, conhecimento em técnicas de laminação e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

4 vagas para serralheiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo, conhecimento em técnicas de laminação, leitura e interpretação de desenhos técnicos, habilidade com soldagem (MIG/TIG/elétrica) e manutenção de reparos em estruturas metálicas. disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

6 vagas para ajudante de pintura

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função e disponibilidade para efetuar viagens intermunicipais.

1 vaga para estofador de móveis

Segmento: locação de móveis

Requisitos: fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

5 vagas para auxiliar de deposito

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento e experiência comprovada em CTPS na área de logística, expedição, armazenagem, entrega ou separação de mercadoria.

2 vagas para montador automotivo

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

5 panfletista

Segmento: ótica

Requisitos: ensino fundamental.

2 montador automotivo

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: fornecedor de equipamentos hospitalares

Requisitos: superior incompleto em administração e experiência na função

2 vagas para vendedor externo

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio, habilitação A, veículo próprio (moto) e experiência com vendas.v

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para cozinheira

Requisitos: experiência na função