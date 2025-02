NAT divulga novas oportunidades de trabalho; confira cargos disponíveis

Nesta quarta-feira, 19, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga novas oportunidades de recolocação no mercado laboral, que foram intermediadas junto aos empregadores pelo Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT). Dentre elas, destacam-se vagas afirmativas para mulheres.

Quem busca colocação ou recolocação no mercado de trabalho, pode se dirigir à rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, portando RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O NAT atende o público das 7h às 13h, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores. As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres.

Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-0027.

Confira as oportunidades:

1 vaga para operador de forno

Segmento: fabricação de produtos de padaria e confeitaria

Requisitos: ensino fundamental incompleto e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro

Segmento: fabricação de produtos de padaria e confeitaria

Requisitos: ensino médio incompleto e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para técnico em saúde bucal

Segmento: serviços de diagnóstico por imagem

Requisitos: curso técnico em saúde bucal e mínimo de 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS.

5 vagas para mecânico

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: experiência na função.

5 vagas para trocador de óleo

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

5 vagas para açougueiro

Segmento: conveniência

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

5 vagas para padeiro

Segmento: conveniência

Requisitos: experiência na função.

2 vagas para auxiliar de padaria

Segmento: panificação

Requisitos: fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para ajudante de pintura automotiva

Segmento: comércio pneumáticos

Requisitos: necessário morar nas proximidades do Ponto Novo.

1 vaga para torneiro mecânico

Segmento: serviços gerais

Requisitos: ensino médio completo, curso de tornearia mecânica em entidade de ensino reconhecida pelo MEC, habilitação em leitura e interpretação de desenho técnico, ajustagem e tolerância de materiais e manuseio de ferramentas de medição; habilidade comprovada em balanceamento de peças e em operação de plaina limadora, furadeira radial e de coluna; experiência mínima de seis meses na função comprovada em CTPS.

1 vaga para vendedor

Segmento: loja de drinks

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para consultor de vendas

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS preferencialmente na área hospitalar e conhecimento sobre CRM será um diferencial.

1 vaga para mecânico

Segmento: oficina

Requisitos: fundamental completo, conhecimento técnico, experiência na área e habilidade em leitura e interpretação de manuais técnicos; disponibilidade para trabalhar em Nossa Sra. do Socorro.

1 vaga para auxiliar de mecânico

Segmento: oficina mecânica

Requisitos: ensino fundamental completo, conhecimento básico em mecânica, disposição para aprender e disponibilidade para trabalhar em Nossa Sra. do Socorro.

Vagas afirmativas para mulheres

3 vagas para vendedor interno

Segmento: lojas de bolsas, sapatos e acessórios

Requisitos: ensino médio completo, experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS e disponibilidade de horário.

1 vaga para atendente/vendedora

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo e habilidade com informática básica.