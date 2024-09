NAT DIVULGA NOVAS VAGAS ABERTAS PARA ESTA SEMANA; HÁ VAGAS AFIRMATIVAS PARA MULHERES E PESSOAS COM PCD

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga nesta segunda-feira, 9, vagas para o mercado de trabalho. Para concorrer a qualquer uma delas, os interessados devem realizar o cadastro na rua Santa Luzia, nº 680, bairro São José em Aracaju.

Para se cadastrarem, os interessados devem portar currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores, além de seus documentos pessoais: RG; CPF; carteira de trabalho física ou digital; e comprovante de residência atualizado.

Dentre as oportunidades disponíveis, há vagas afirmativas destinadas às mulheres e Pessoas com Deficiência (PcDs). Neste último caso é necessária também a apresentação do laudo médico.

Serviço

A Seteem/NAT funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp pelo número 79 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas nos perfis no Instagram da Seteem, @trabalho.se; e do NAT, @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

1 vaga para pizzaiolo

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para barman

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

2 vagas para garçom

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

2 vagas para consultor de vendas

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para vendedor

Requisitos: ensino médio completo, experiência com vendas externas e internas (comprovada em CTPS), habilitação B, conhecimento em pacote office e elaboração de propostas comerciais, além de ter disponibilidade para viagens.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para vendedor externo

Requisitos: ter veículo próprio (moto) e habilitação A.

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

2 vagas para almoxarife

Requisitos: ensino médio completo.

5 vagas para auxiliar de produção

Requisitos: ensino fundamental completo.