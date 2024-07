52 vagas: NAT divulga oportunidades de trabalho para Estância

Órgão vinculado à Secretaria do Trabalho intermedia 52 vagas nesta quarta-feira

Trabalhadores que buscam recolocação no mercado de trabalho podem conferir as novas oportunidades divulgadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior, com destaque para vários postos na cidade de Estância.

Também há oportunidades afirmativas, com vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs), para as quais é necessário apresentar o laudo médico atualizado. Nesta quarta-feira, 31, existem vagas para estágio. Interessados devem realizar o cadastro na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. É preciso levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Serviço:

O NAT funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis :

1 vaga para estofador

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para assistente contábil

Requisitos: ensino superior completo em contabilidade, experiência comprovada em CTPS, ter conhecimento em rotinas fiscal e contábil.

1 vaga para açougueiro

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para hotelaria/camareiro

Requisitos: experiência na função de seis meses comprovada em CTPS e ensino médio completo.

1 vaga para operador de máquinas pesadas

Requisitos: experiência na função de seis meses comprovada em CTPS, com pá enchedeira e escavadeira 210 e 200 pc , ensino fundamental e Habilitação D.

2 vagas para representante de vendas

Requisitos: ensino médio completo, habilitação B, ter veículo próprio (carro), disponibilidade para viagens intermunicipais.

3 vagas para promotor educacional

Requisitos: experiência na área comercial de vendas (comprovada em CTPS) e superior completo em administração, RH ou ciências contábeis.

1 vaga para supervisor acadêmico

Requisitos: experiência na área de educação comprovada em CTPS, graduação e pós-graduação em pedagogia ou administração e domínio com ferramentas digitais.

1 vaga para supervisor comercial

Requisitos: experiência comercial (vendas) comprovada em CTPS, ensino superior completo em administração, RH ou ciências contábeis e conhecimento básico com planilhas.

1 vaga para tutor de farmácia

Requisitos: experiência na área educacional comprovada em CTPS, graduação e pós-graduação em farmácia.

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas (comprovada em CTPS) e habilitação B.

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro aeroporto. necessário disponibilidade para trabalhar em estância. (transporte disponibilizado pela empresa)

1 vaga para churrasqueiro

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo 03 meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro aeroporto. necessário disponibilidade para trabalhar em estância. (transporte disponibilizado pela empresa).

1 vaga para sushiman

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo 03 meses comprovada em ctps) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro aeroporto. necessário disponibilidade para trabalhar em estância. (transporte disponibilizado pela empresa).

15 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo 03 meses comprovada em ctps) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro aeroporto. necessário disponibilidade para trabalhar em estância. (transporte disponibilizado pela empresa).

1 vaga para auxiliar técnico em segurança do trabalho

Requisitos: curso tecnólogo ou técnico em segurança do trabalho, experiência com e-social e rotinas de segurança no trabalho.

1 vaga para almoxarife

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função de seis meses comprovada em CTPS.

Vagas para estágio

2 vagas para social media

Requisitos: cursando superior em marketing ou publicidade e propaganda, conhecimento básico com planilhas e habilidades com redes sociais.

2 vagas para auxiliar de cobrança

Requisitos: cursando ensino superior em economia, engenharia ou ciências contábeis e conhecimentos básicos em planilhas.

2 vagas para ti

Requisitos: cursando TI ou sistemas para internet, conhecimento em hardware e planilhas.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (mínimo três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

1 vaga para técnica em enfermagem

Requisitos: curso técnico, experiência na função (três meses comprovada em CTPS) e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessário disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

2 vagas para auxiliar administrativo

Requisitos: experiência na função e com a área financeira (comprovada em CTPS), habilidade com vendas e disponibilidade de horário aos finais de semana.

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

2 vagas para auxiliar de depósito

Requisitos: experiência comprovada em CTPS na função ou afins (logística, expedição, armazenagem..) e ensino fundamental completo.

2 vagas para atendente

Requisitos: fundamental completo e experiência com vendas e atendimento.

1 vaga para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

Foto: Max Carlos /Setur