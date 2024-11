Natal com Mobilidade será lançado nesta quinta-feira, dia 28

Desde 2018, o setor de transporte tem se mobilizado para levar a magia do período natalino e mensagens de esperança para a população

Nesta quinta-feira, 28, às 18h, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e a Prefeitura Municipal de Aracaju, juntamente com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) lançam mais uma edição do projeto Natal com Mobilidade. Com a temática ‘Transporte Amor’, o lançamento e o desfile dos ônibus decorados para o período natalino acontece na Praça Fausto Cardoso, durante a abertura do Natal Iluminado, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio).

Pelo sétimo ano consecutivo, a iniciativa busca levar a magia do período natalino para todos os cantos de Aracaju e da Região Metropolitana e conta com quatro ônibus ornamentados e iluminados, circulando nas linhas do transporte público coletivo. Além disso, enfatiza mensagens de esperança e solidariedade às pessoas com a campanha de incentivo à doação de sangue e a importância em salvar vidas.

Além da personalização dos ônibus, o Natal com Mobilidade também levará alegria e apresentação especial com a participação do coral Arcanjos. A mobilidade das crianças para a apresentação ficará por conta do setor de transporte, que reserva um ônibus natalino exclusivamente para o deslocamento.

O projeto conta ainda com a parceria da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Programa Ambiental Despoluir e do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat).

Outras ações

O Natal com Mobilidade integra ainda outras ações como é o caso do Projeto Transporte Amor, que transporta amor e esperança para inúmeras famílias por meio do incentivo à doação de sangue. Desde 2020, o setor mobiliza colaboradores com o intuito de ajudar o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) e o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS).

Este ano, a iniciativa já ajudou a salvar 200 vidas por meio de 57 doações realizadas pelos colaboradores do Sesc e das empresas do transporte público coletivo.

Fonte e foto Setransp