Natal Iluminado: 10 milhões de pontos de luz  serão acesos no Parque da Sementeira

A magia natalina começa a tomar conta da capital sergipana com o Natal Iluminado 2024. Realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a cidade, aos poucos, começa a ganhar brilho, luz e espírito próprios do período.

Entre os meses de novembro e janeiro, além de praças e avenidas, determinados espaços públicos se enchem de ainda mais vida e beleza, a exemplo do que acontece no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), onde a Prefeitura, através da parceria com o Grupo Energisa, responsável pela estrutura de iluminação e decoração do parque, mantém a tradição de proporcionar aos aracajuanos e turistas uma experiência sinergética, ornada por 10 milhões de pontos de luz.

No Natal Iluminado do Parque da Sementeira deste ano, o visitante passará por um túnel iluminado de 140 m² de comprimento, caminhará por entre 200 árvores iluminadas com cordão de LED; árvore de 30 metros decorada com festão verde, pingentes e luzes; contemplará o Lago de Cisnes com árvores de 20 metros; fotografar-se-á tendo como cenário novos elementos instagramáveis, como caixa de presentes, bola de Natal 3D e o Papai Noel, além de novo letreiro com o ano 2025, conjunto Bike Energy e percorrer, envolvido por neve artificial, os 100 m² de um castelo encantadoramente iluminado.

Para proporcionar uma experiência mágica e segura, a Prefeitura assegura um sistema de fiscalização que controla o fluxo de ambulantes na área interna e realiza orientações aos visitantes, garantindo que o uso das estruturas seja feito de forma cuidadosa. De acordo com o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, o Natal Iluminado não só eleva a autoestima dos aracajuanos como também consolida Aracaju como um polo turístico na alta temporada. “A cada ano, o Natal Iluminado atrai mais visitantes, tanto de fora do estado quanto dos municípios vizinhos, o que fortalece a economia local, gera empregos e fomenta a renda”, destaca.

“Estamos felizes em fazer, neste ano, o maior Natal Iluminado de Aracaju. O espírito natalino estará presente em todos os pontos da cidade”, conclui Moraes.

Os visitantes do Natal Iluminado do Parque da Sementeira também terão à disposição uma praça de alimentação, pensada para acolher ainda mais satisfatoriamente o grande público esperado; bem como contará com a disposição de banheiros químicos em pontos estratégicos.

Neste clima de confraternização e esperança, o Natal Iluminado 2024 em Aracaju será um dos maiores símbolos de união e alegria para todos. Com a dedicação da gestão e o envolvimento das empresas parceiras, o projeto se fortalece a cada ano, proporcionando uma experiência encantadora que vai além da simples decoração natalina. Ao promover o bem-estar e fortalecer o turismo, a cidade ilumina não apenas os pontos turísticos, mas também o coração de cada pessoa que participa desta celebração.

A beleza das luzes e das decorações de Natal reforça o espírito comunitário e valoriza o espaço público como um local de encontro e convivência. Assim, Aracaju reafirma seu compromisso em fazer do Natal um período especial para todos.

