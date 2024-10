Natal Iluminado 2024: Aracaju se prepara para a maior edição todos os tempos

A capital sergipana se prepara para viver um Natal Iluminado grandioso em 2024, com um volume de decorações de solo, árvores e em postes que encantará aracajuanos e turistas. Realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), o projeto do Natal Iluminado cresceu quatro vezes mais em volume de ornamentos e iluminação em comparação com as edições anteriores, e irá abranger uma vasta área da cidade.

“O Natal Iluminado deste ano será ainda mais iluminado. As cores e o brilho do Natal que estarão nas avenidas e praças da capital sergipana encherá de ainda mais beleza e esperança de que a Aracaju continuará resplandecendo em desenvolvimento em todos os lares de nossa gente. A Prefeitura de Aracaju, através da Emsurb, não tem poupado esforços para fazer deste natal o mais especial da cidade da qualidade de vida. Teremos ainda mais praças e avenidas decoradas e iluminadas, ainda mais espaços públicos acolhendo nossa gente em torno deste sentimento de fraternidade e amor que marcam tão profundamente este período”, afirma Bruno Moraes, presidente da Emsurb.

As ornamentações tradicionais foram instaladas em diversas regiões da cidade, como as orlas do Bairro Industrial, Atalaia, Pôr do Sol e Praia Formosa, assim como nas praças Antônio Carlos Valadares, no Santa Maria, na Praça das Mães, no bairro Aeroporto, praça Dom José Thomaz, no Siqueira Campos; praça Izabel Martins, no Soledade; praça da Rua São Gonçalo,no 18 do Forte, além de tradicionais praças, a exemplo da Praça da Bandeira, na avenida Barão de Maruim.

Entre as avenidas que receberão iluminação especial de Natal estão a Júlio César Leite, próximo ao Aeroporto; a Tancredo Neves, que vai da Energisa até a Havan, e a Hermes Fontes, desde a Praça da Bandeira até o Gelão, incluindo também a avenida Franco Freire. A montagem das luzes e decoração, que acontece desde o início deste mês, já se materializou em alguns lugares, a exemplo das que ficam no Parque da Sementeira, cuja decoração resulta de parceria com o Grupo Energisa.

“Estamos com todo o trabalho de instalação da infraestrutura completamente montada. Agora, todos os pontos decorados estão passando paulatinamente por rigorosos testes de qualidade, ficando por dois dias acesos para verificação do perfeito funcionamento. Na última quarta-feira, 23, por exemplo, foi a vez da avenida Senador Júlio César Leite; na quinta-feira, a da avenida Beira Mar, da rotatória do terminal de integração da Zona Sul, até o bairro 13 de Julho”, esclarece o Coordenador de Engenharia da Emsurb, Natan Xavier.

Estes testes são essenciais para garantir a segurança e o funcionamento adequado das luzes, prevenindo acidentes e garantindo que as instalações resistam às intempéries climáticas, especialmente em áreas externas.

Foto: Ascom/Emsurb