Natal Iluminado 2024 será aceso no próximo dia 28 em Aracaju

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe está prestes a acender o espírito natalino em Aracaju com o aguardado início do Natal Iluminado 2024, no próximo dia 28. A partir desta data, as tradicionais praças do Centro Histórico – Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos – estarão resplandecentes, transformando-se em um espetáculo de luzes e cores que promete encantar visitantes e moradores até o final das festividades.

Ao longo dos últimos anos, o Natal Iluminado tem se consolidado como um dos maiores atrativos turísticos e culturais do estado durante o período de fim de ano, promovido com o apoio do Sistema Fecomércio. Este evento, que atrai milhares de pessoas para o centro da capital, não apenas embeleza as praças históricas, mas também fortalece o comércio local, criando um clima especial para o crescimento das vendas.

A decoração luminosa, que inclui dezenas de milhões de lâmpadas e ornamentos temáticos, converte a região central de Aracaju em um cartão-postal que atrai turistas de várias partes do país, juntamente com a parada temática “Um Sonho de Natal”, que iniciou suas apresentações com um desfile no Shopping Jardins, que foi um grande sucesso. O efeito dessa grandiosa ornamentação vai muito além da estética, como explica o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

“A circulação de visitantes no centro da cidade impulsiona o comércio local, especialmente em lojas de roupas, calçados, eletrônicos e serviços de alimentação. Para os comerciantes, este é um período estratégico, com reflexos diretos nas vendas e no movimento econômico, já que o fluxo de visitantes intensifica as oportunidades de negócio. Com a criação de um ambiente festivo e iluminado, e nossa parada que atrais mais de 20 mil pessoas por apresentação, reforçamos a tradição e o sentimento de pertencimento à cidade, além de estimular o comércio em um dos momentos mais importantes do ano para os lojistas”, disse Andrade.

Programação e atrações

O evento de abertura contará com o emocionante acendimento das luzes, previsto para as 18h, e uma programação cultural que inclui apresentações musicais e teatrais para entreter o público de todas as idades. Durante o período de realização do evento, até 6 de janeiro de 2025, atrações musicais, artísticas e culturais farão parte da celebração, trazendo a magia do Natal para o coração de Aracaju. Para este ano, a expectativa é que o Natal Iluminado supere o número de visitantes das edições anteriores, proporcionando ao público uma experiência ainda mais mágica e cativante.

A Fecomércio convida a todos para prestigiar a abertura do Natal Iluminado e convida turistas e aracajuanos a se encantarem com a beleza da cidade nesse período especial. Para comerciantes e moradores, o evento não é apenas um espetáculo visual, mas uma oportunidade de vivenciar o verdadeiro espírito natalino, apoiando a economia local e fortalecendo os laços da comunidade.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e imagem Márcio Rocha