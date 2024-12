Natal Iluminado: confira programação teatral e musical de domingo

O governador Fábio Mitidieri abriu oficialmente nesta sexta-feira (13), a segunda edição da Vila do Natal Iluminado, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju. A programação segue até o dia 5 de janeiro.

A Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, em Aracaju, conta com uma variada programação musical e teatral. Os espetáculos teatrais acontecem em sessões às 18h30 e 20h30 e as apresentações musicais acontecem diariamente às 17h, 18h30 e 20h30.

Além disso, a vila também conta com uma montanha-russa, pista de patinação no gelo e roda-gigante para complementar a diversão.

Confira a programação completa

15/12 (domingo)

Programação Teatro Vila do Natal Iluminado

18h30 – ‘Palhaço sempre palhaço e a Magia do Natal’ (RC Produções)

20h30 – ‘Tsuru, um sonho de Natal’ (Eitcha Cia de Teatro)

Programação Musical Vila do Natal Iluminado

17h – DJ Anderson

18h30 – Tinho Marinho

20h30 – Fábio Lima

Foto: Reinaldo Moura