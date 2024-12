Natal Iluminado no centro comercial de Aracaju encanta comerciantes e população

O Natal chegou com brilho e encantamento no Centro de Aracaju. Os comerciantes e a população que transita pelo local estão encantados com a decoração natalina realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL). A iniciativa tem como objetivo, além de criar uma atmosfera mágica, fortalecer o comércio local.

Os calçadões das ruas Laranjeiras e João Pessoa, cheio de cores e luzes, encantam a todos desde o dia 6 deste mês, quando a decoração natalina foi inaugurada no local. O público que passa pelo local, aproveita uma experiência única, que somente nesta época do ano é capaz de proporcionar.

A vendedora Eucese da Silva, de 37 anos, trabalha no centro comercial e destaca o impacto positivo da iniciativa. “Estou achando muito legal esse evento que está acontecendo aqui [no dia da inauguração] em Aracaju. Está sendo bem animado, enquanto a gente trabalha e escuta uma boa música. Isso também faz com que os clientes entrem na nossa loja animados, aumentando as nossas vendas. O Centro está bem arrumado e iluminado com a decoração de Natal, está muito bonito”, disse.

A supervisora de vendas Marileide Borges, de 36 anos, veio da cidade de Boquim, e ficou encantada com o clima natalino. “Eu gosto muito de passar por aqui pelo centro de Aracaju, e vejo que essa decoração de Natal está muito bonita, está bem atrativa, gostei bastante. E isso nos traz boas expectativas e o espírito natalino. Dá até vontade de voltar aqui mais vezes. E esse show que está rolando aqui, estou sem palavras, é realmente contagiante. É viver o momento, aproveitar e curtir bastante”, declarou.

A programação também encantou as famílias. Gislaine Soraia, de 32 anos, aproveitou para levar o filho Antony, de seis anos. “Eu estava passando por aqui e parei para dar uma olhadinha. Foi só escutar o som de longe e eu vim dar uma conferida. E essa decoração natalina está maravilhosa. Trouxe o meu filho, que está brincando no parquinho, perto da iluminação, e que já me pediu pra voltar aqui mais vezes”, relatou.

A noite de inauguração contou com um sorteio realizado pela CDL, no valor de R$ 1 mil, cuja ganhadora foi a comerciante Zildete Gusmão, de 61 anos. “Nunca ganhei nada, é a primeira vez. O Natal Iluminado ficou muito bom, deu uma movimentada muito boa no Centro. O pessoal tem que vir mais para o centro porque é bem seguro e tem policiamento todos os dias”, comemorou a premiada.

Iluminação no centro comercial

A ação, que fortalece o comércio no Centro de Aracaju e atrai turistas, também contou com o apoio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Fecomércio. Entre os destaques estão a iluminação cênica no prédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), com um letreiro desejando “Feliz 2025”, e a iluminação especial na Igreja São Salvador. A Casa do Papai Noel, no cruzamento das ruas João Pessoa e Laranjeiras, foi outro sucesso, atraindo crianças e adultos para momentos de interação com o bom velhinho.

Foto Sérgio Silva