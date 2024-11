Natal Iluminado: PMA sorteia 70 vagas para vendedores ambulantes

Na manhã desta sexta-feira, 22, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou o sorteio de 70 vagas destinadas a vendedores ambulantes que atuarão na praça Fausto Cardoso durante o .Natal Iluminado 2024. O evento, promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) em parceria com a administração municipal, este ano terá início no próximo dia 28.

Com um total de 256 inscritos, os contemplados no sorteio eletrônico, realizado através do site www.sorteador.com.br, terão a oportunidade de comercializar alimentos, bebidas e adereços natalinos no período de 28 de novembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025. A lista completa dos sorteados pode ser acessada nas redes sociais da Emsurb ou diretamente na sede da empresa. As inscrições para as vagas foram realizadas entre 1º e 19 de novembro, tanto no setor de protocolo da Emsurb quanto no site AjuInteligente. Na última semana, a empresa reforçou o chamamento público para os últimos dias do processo.

De acordo com Márcio Brayner, diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, a iniciativa é uma forma de promover geração de renda para as famílias aracajuanas durante as festas de fim de ano. “Estamos felizes por organizar o espaço público de forma que os aracajuanos possam aproveitar uma celebração tão bonita quanto o Natal, enquanto os ambulantes têm a chance de obter uma renda extra, como um ‘décimo terceiro’ para suas famílias,” destaca Brayner.

Limpeza e organização

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, também ressaltou a parceria com a Fecomércio. Além de organizar e fiscalizar o comércio ambulante, a Emsurb vai atuar na garantia do reforço dos servidores de limpeza do local durante todo o evento. “Nós iniciamos o nosso trabalho de limpeza com um mutirão no entorno do evento e, durante os dias de festa manteremos equipes fixas e ampliaremos o número de lixeiras espalhadas na região, para que os visitantes possam ter um local adequado para depositar seu resíduo”, explica.

O planejamento de limpeza também já está concluído para garantir a organização do Natal Iluminado do Centro de Aracaju. Isso é o que garante o diretor operacional da Emsurb, Lauro Maia. “No Natal Iluminado da Fausto Cardoso teremos ações realizadas antes, durante e depois do evento. Manteremos 2 agentes fixos fazendo a limpeza durante a festa e no pós evento, no dia seguinte, mais 11 agentes estarão atuando para deixar o espaço pronto para o início da noite. Disponibilizaremos também 40 lutocares em formatos de ilha”, detalha.

Foto: Ascom Emsurb