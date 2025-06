NATANZINHO LIMA E UNHA PINTADA ESTÃO ENTRE AS ATRAÇÕES DO ARRAIÁ DO POVO NESTA TERÇA-FEIRA, EM ARACAJU

A Orla da Atalaia, em Aracaju, deve receber, nesta terça-feira, 10, um dos maiores públicos da edição do Arraiá do Povo 2025, evento promovido pelo Governo do Estado. A programação da segunda ‘Terça do Arrocha’ promete aquecer os espaços com grandes nomes da música, todos sergipanos. Para abrir os shows, às 19h, a cantora Klessinha, seguida por Unha Pintada, que sobe ao palco às 21h, Natanzinho Lima, às 23h, e, para fechar, Mikael Santos. Nos intervalos entre as bandas, Rikinho comanda o Palco 360º.

Os festejos juninos na Orla ainda contam com a Vila do Forró, que traz uma programação diversificada. No Coreto, às 17h30, se apresenta Jefinho Teixeira. Já no Teatro, as apresentações iniciam às 18h30, com a Trupe Kadabra e o espetáculo ‘Sr. e Sra. Espantalho’, seguida por Denni Ellin, às 20h, com o solo de dança ‘Desté Nor’. No Barracão da Sergipe, as apresentações iniciam às 19h, com Sena, às 20h30 se apresenta a Quadrilha Encanto do Matuto, e, às 21h, Mimi do Acordeon.

Confira a programação completa

Arraiá do Povo

19h – Klessinha

21h – Unha Pintada

23h – Natanzinho Lima

1h – Mikael Santos

Palco 360º (nos intervalos): Rikinho

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Jefinho Teixeira

Teatro

18h30 – Sr. e Sra. Espantalho (Trupe Kadabra)

20h – Desté Nor (solo de dança de Denni Ellin)

Barracão da Sergipe

19h – Sena

20h30 – Quadrilha Encanto do Matuto

21h – Mimi do Acordeon

Foto: Arthuro Paganini